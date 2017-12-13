Ermenistan’dan gereksiz Türkiye çıkışı

Dünya Kudüs'ü konuşurken, Ermenistan'dan gereksiz bir çıkış geldi. Sputnik'te yer alan habere göre Ermenistan Dışişleri Bakanı Nalbandiyan, Türkiye ile 2008'de imzalanan normalleşme sürecinden geri adım atacaklarını söyledi.

Rus haber ajansı Sputnik’in aktardığı haberde Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandiyan, 2009’da imzalanan ilişkileri normalleştirme protokollerini iptal edeceklerini söyledi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın aktardığına göre Nalbandiyan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirme sürecinin 2008 sonbaharında başladığını ve Ekim 2009’da da iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından protokollerin imzalandığını belirtti.

Protokollerin yürürlüğe girmesi için parlamentolar tarafından onaylanması gerektiğini aktaran Nalbandiyan, “Şimdiye kadar protokoller onaylanmadı. Zira Türkiye protokollerin ruhuna aykırı ön koşullar sundu. Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan eylül ayında Erivan’ın protokolleri geçersiz sayacağını söyledi. O zamandan beri yürürlüğe girmeleri yönünde olumlu bir adım olmadı. Bu nedenle 2018 baharını bu protokoller olmadan karşılayacağız” dedi.