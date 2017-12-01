Genç modelin boğazını kestiler

Kristof Kolomb'un '' Gözlerin gördüğü en güzel ada '' olarak tanımladığı yerde 26 yaşındaki Amerikalı model Desiree Gibbon boğazı kesilerek öldürüldü.

Reggae, ska, mento, rocksteady, dub, dancehall gibi müzik türlerinin anavatanı olan ülke, Bob Marley, Sean Paul, Shaggy, Grace Jones, Shabba Ranks, Jimmy Cliff gibi dünya çapında pek çok ismin de doğum yeri olan ülke de 26 Kasım sabahı bir vahşet yaşandı.

ABD’nin New York kentinde yaşayan 26 yaşındaki model Desiree Gibbon, Jamaika’da boğazı kesilerek öldürüldü.

Saat 7:30 sularında Montego Bay çevresinde yer alan Anchovy kasabasında yaşayanlar, genç kadının yol kenarına atılmış cesedini buldu.

Polisler, otel yetkililerinin gösterdiği fotoğraf sayesinde cesedin genç mankene ait olduğunu teşhis etti.

Amerikan medyası, Gibbon’un 20 Ekim tarihinde Jamaika’ya üç aylık vizeyle gittiğini ve iş aradığını bildirdi.