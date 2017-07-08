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Hamburg’da G20 etkisi: Kaos, yağma ve yıkım

Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesini protesto eden göstericiler dün gece Sternschanze bölgesini birbirine kattı.

Sozcu.com.tr
11:068 Temmuz 2017
Dünya
Hamburg’da G20 etkisi: Kaos, yağma ve yıkım
Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesini protesto eden göstericiler dün gece Sternschanze bölgesini birbirine kattı.

Almanya'nın Schulterblatt ve Susannenstr caddelerinde 19.00 gibi başlayan gösteriler, gittikçe şiddetini arttırdı.

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Başka semtlerdeki göstericilerin de olay yerine gelmesiyle sayıları 10 bine yaklaşan gösterici, caddeleri ateşe verdi.

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Belli aralıklarla barikatlar kuran eylemciler, Rewe Süpermarket, Budnikowski Kosmetikcisi gibi dükkânların camlarını kırarak içeri girip yağmaladılar.
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Yiyecek ve içecekleri alan eylemciler, diğer malzemeleri de ateşe attılar.

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Ayrıca Hamburger Sparkasse adlı bankanın kapılarını kırarak içeri giren göstericiler ışıkları yakarak otomatları söküp, tüm işyerlerine büyük çaplı maddi hasar verdiler.
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Olay yerine polislerin girişine izin vermeyen göstericiler sadece sağlık ekiplerinin girmesine müsaade etti.

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Olaylar gece sabaha kadar sürdü.

Son güncelleme: 11:1308.07.2017
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