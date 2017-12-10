İngiltere’de kar kaosu

İngiltere'de dün gece bastıran tipi ve kar ülkede yaşamı felç etti. İngiliz Meteoroloji Dairesi, orta derecede uyarı vererek, gerekli olmadığı sürece insanların sokağa çıkmaması gerektiğini duyurdu.

İngiltere’de gece bastıran kar ve tipi, ülkeyi felç etti. Yoğun kar yağışının ardından Galler’de kar seviyesi 28 santimetre olurken İngiltere’nin başkenti Londra’da 12 santimetreye çıktı.

İngiliz Meteoroloji Dairesi, kehribar renk uyarısı verdi. En hafif iklim uyarısında sarı uyarısı veren kuruluş en tehlikeli durumlarda da 3. seviye olan kırmızı uyarı veriyor. Kehribar uyarısı da ikisi arasında ye ralan bir uyarı türü.

Yapılan resmi açıklamada, “Kara yolları, tren hatları ve hava ulaşımı aksayabilir” ifadesini kullandı. Gerçekten de Birmingham’da onlarca uçuş iptal edilirken, en az 10 tren hattında da iptaller yaşandı. Başkent Londra’da bir rugby maçı ertelenirken Londra’daki Stansted Havalimanı, bütün uçuşların iptal edildiğini ve London Luton Havaalanı’ndan da uçuşların belli bir süre boyunca iptal edileceği duyuruldu.