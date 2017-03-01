‘İslam 2070’e kadar dünyanın en büyük dini olabilir’

ABD'li araştırma şirketi Pew, 2070'e kadar İslam'ın dünyanın en büyük dini olabileceğini açıkladı.

Pew’in araştırmasına göre İslam, dünyada en hızlı büyüyen din. Demokrafik eğilimlerin devam etmesi halinde, dünyadaki ikinci büyük din olan İslam, bu yüzyılın sonuna kadar Hristiyanların sayısını geçebilir. Araştırmada, dünyadaki Müslüman sayısının 1,6 milyar olduğu, buna karşılık 2,17 milyar Hristiyanın yaşadığı ifade ediliyor. Yapılan nüfus tahmin modellemelerine göre bu sayılar 2050’ye gelindiğinde sırasıyla 2,92 milyar ve 2,76 milyar olacak. 2070 yılındaysa iki dinin mensuplarının eşitlenmesi ve İslam’ın öne geçmesi bekleniyor.

NEDEN BU KADAR HIZLA BÜYÜYOR?

Pew’ın araştırmasına göre, Müslümanların diğer dinlerle karşılaştırıldığında daha çok çocuğa sahip olması, büyümenin ardındaki nedenlerden biri. Müslüman kadınlar için doğurganlık oranı 3.1 iken, diğer tüm dinler birarada düşünüldüğünde, bu oran 2.3. İkinci neden, Müslümanların tüm dinler arasında en genç nüfusa sahip olması.

Yaş ortalaması 2010’da 23 olan Müslümanlar, diğer dinlere göre 7 yaş daha genç. Yani çocuk sahibi olma aşamasındaki Müslümanlar, dünya nüfusunun en büyük payını sahiplenmeye yakın. Pew’un raporuna göre, yüksek doğum oranlarıyla beraber bu pay, Müslüman nüfusun büyümesini destekliyor. Bu küresel nüfusu sayısal olarak değiştirmeyecek ancak göç, Müslümanların sayısının Kuzey Amerika ve Avrupa gibi bölgelerde artışına neden oluyor.