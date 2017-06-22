‘Kral olmayı kimse istemiyor’

Galler Prensi Harry, Newsweek'e samimi itiraflarda bulundu. Harry, kraliyet ailesinden kimsenin kral ya da kraliçe olmak gibi bir hevesinin olmadığını söyledi.

Son dönemde adı aşk söylentilerinde geçen Prens Harry, “Biz İngiliz monarşisini modernleştirmeye çalışıyoruz. Biz bunu kendimiz için değil, herkesin iyiliği için yapıyoruz. Kraliyet ailesinden kral ya da kraliçe olmak isteyen var mı diye sorarsanız, bence olmadığını söylerim. Fakat hepimiz görevlerimizi doğru zamanda yapmak için çalışıyoruz” dedi. Harry, “Monarşi iyilik için hizmet veriyor. Biz Kraliçe’nin 60 yılı aşkın bir süredir oluşturduğu pozitif atmosferi devam ettirmek istiyoruz. Fakat hiçbirimiz Kraliçe’nin yerini doldurmaya çalışmıyoruz” ifadesini kullandı.

Harry, annesi Prenses Diana’nın 1997’de yaşanan kazada hayatını kaybetmesinden sonra hayatının kontrolden çıktığını ifade ederken, “Annem yeni ölmüştü ve gelenek dolayısıyla naaşının arkasından uzun bir yol yürümem gerekiyordu. Binlerce insanın ve TV karşısındaki milyonlarca insanın karşısında yürümek çok zordu. Hiçbir çocuğun bunu yaşamaması gerek” dedi.