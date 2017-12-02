Reza Zarrab’la uğraşırken ABD’de bir dava daha

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ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasındaki en yakın danışmanı, Başkan olduktan sonra da kısa süre Ulusal Güvenlik Danışmanı yaptığı Flynn, “kampanya sırasında Rusya ile bağlantı kurduğunu” kabul etti, “suçluyum” dedi.

Flynn dosyası için Adalet Bakanlığı tarafından atanan Özel Yetkili Savcı Mueller de, uzun soruşturma sürecinin ardından, Flynn hakkındaki suçlamaları resmen mahkemeye sundu.

Mahkemeye sunulan 5 maddelik suç listesinde, 5. Maddeyi Flynn'in Türkiye ile bağlantısı oluşturuyor. Flynn, bir Türk şirketi ile “lobi anlaşması” yaptığını kabul etmişti.

Ancak Mueller'in mahkemeye sunduğu Flynn hakkındaki suçlamalarda, Flynn'in şirketinin anlaştığının özel bir Türk şirketi değil, “Türkiye hükümeti” olduğu iddiası yer aldı. Flynn'in Türk hükümetinin de devrede olduğuna ilişkin bilgiyi, ABD Adalet Bakanlığı'na bildirmek zorunda olmasına rağmen, bildirmediği de Mueller'in suçlamaları arasında yer aldı.

Mueller imzasıyla bugün yayınlanan iddianamede,Flynn'in Türkiye bağlantısı ile ilgili olarak üç suçlama yer aldı;

* Flynn'in Türkiye projesinde Türkiye hükümetinin yer alıp almadığını ya da ne oranda yer aldığını bilmediğini söyleyerek yalan beyanda bulunmuştur

* Türkiye projesinin ABD ile iş yapan Amerikan iş örgütlerinin Türkiye'ye yönelik güvenini arttırmayı amaçladığı yönünde yalan beyanda bulunmuştur

* Flynn, kendi imzasıyla 8 Kasım 2016'da the Hill'de yayınlanan makaleyi sadece kendi inisiyatifiyle yazdığına ilişkin yalan beyanda bulunmuş ve Türkiye projesinin Türk hükümet yetkililerinin denetim ve direktifleriyle yürütüldüğünü saklamıştır.

THE HİLL'DE FETÖ KARŞITI MAKALE YAYINLAMIŞTI

Flynn, Trump'un seçim kampanyasında görev aldığı dönemde Türkiye'oe gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, darbeyi övücü beyanlarda bulunmuştu. Ancak daha sonra, Kasım ayında The Hill'de yayınlanan yazıda, FETÖ'ye karşı çok sert ifadeler kullanmıştı.

Flynn, Ocak 2017'de Trump'un ABD Başkanı olmasıyla birlikte Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atanmış, ancak Rusya bağlantısına ilişkin ilk bilgilerin çıkması üzerine daha bir ayını tamamlayamadan istifa etmek zorunda kalmıştı.

Flynn, istifa ettikten sonra ABD Adalet Bakanlığı'na şirketi adına yaptığı bildirimde, hem Rusya'daki bazı şirketlerle, hem de Türk kökenli bir Hollandalı işadamı, Ekim Alptekin'in şirketleriyle “lobicilik anlaşması imzaladığını” bildirmişti.