Rusya’dan Afrin sonrası flaş Kürt hamlesi

Türkiye'nin PKK bölücü terör örgütünün uzantısı ilan ettiği PYD/YPG'nin kontrolündeki Afrin'e asker gönderen Rusya'dan yeni bir adım daha geldi. Rusya, Türkiye'nin itirazı nedeniyle "Cenevre görüşmeleri" olarak adlandırılan Suriye barış görüşmelerine dahil edilmeyen Kürtlerin de Cenevre'de temsil edilmesi için harekete geçti.

Türkiye'nin PKK bölücü terör örgütünün uzantısı ilan ettiği PYD/YPG'nin kontrolündeki Afrin'e asker gönderen Rusya'dan yeni bir adım daha geldi. Rusya, Türkiye'nin itirazı nedeniyle "Cenevre görüşmeleri" olarak adlandırılan Suriye barış görüşmelerine dahil edilmeyen Kürtlerin de Cenevre'de temsil edilmesi için harekete geçti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kürt grupların Cenevre sürecine dahil edilmesi için “Türkiye ile diyaloğu sürdürdüklerini” söyledi. Rus Bakan, “Kürtlerin Cenevre görüşmelerine nasıl dahil edilebileceği konusunda bir çözüm bulmak çok önemli” dedi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Kobani ve Afrin bölgelerini kontrol eden PYD-YPG’nin Cenevre sürecine dahil olmasına itiraz ettiğini hatırlatan Lavrov, “Türkiye’nin tavrını biliyorsunuz. Türk partnerlerimizle, Astana’daki temaslarımız da dahil olmak üzere, bu konuya bir çözüm arayamaya devam edeceğiz. Bu konuyu ertelemek mümkün değil, tıpkı Kürtlerin Cenevre sürecine katılamayacağını söylemenin mümkün olmadığı gibi” diye konuştu.

MENBİÇ’TE RUS-AMERİKAN, AFRİN’DE RUS ASKERİ

Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonu ile TSK destekli özgür Suriye ordusu adı verilen gruplar önce Cerablus’u, ardından da el Bab’ı almışlardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan El Bab sonrası için Fırat Kalkanı’nın YPG/PYD kontrolündeki doğuda Menbiç’e ya da El Bab-Cerablus’un batısında yer alan Afrin’e doğru ilerleyebileceği mesajını birkaç kez vermişti.

Operasyonun Menbiç’e ilerleme ihtimaline karşı Menbiç kent merkezine ABD askerleri yerleşirken, Menbiç’in El Bab’la komşu köyleri ise YPG/PYD tarafından Esad rejimine bırakılmıştı. Esad’a bırakılan bölgeye de “yardım götürme” bahanesiyle, Rus askerleri de konuşlandırılmıştı.

El Bab-Cerablus’un batısında kalan, yine PYD/YPG kontrolündeki Afrin’de ise ne ABD, ne Rus, ne de Esad rejim askeri bulunuyordu.

Bu çerçevede, Türkiye’nin yönünü Batı’daki Afrin’e döndürebileceği kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Ancak Rusya, Afrin’de “ateşkesi izleme” merkezi kurma bahanesiyle bu bölgeye Pazartesi günü asker gönderdi. Böylece, Menbiç’ten sonra , TSK destekli Özgür Suriye Ordusu güçlerinin bu bölgeye yönelik harekata geçme ihtimali de azaldı.