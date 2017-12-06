Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Başbakan Yıldırım’dan sert Kudüs açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına çok sert tepki gösterdi ve kararın hukuk dışı olduğunu söyledi.

07:296 Aralık 2017
Dünya
Son dakika… Başbakan Yıldırım’dan sert Kudüs açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına çok sert tepki gösterdi ve kararın hukuk dışı olduğunu söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Güney Kore’nin başkenti Seul’den ABD Başkaın Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi. Yıldırım yaptığı açıklamada, “Kudüs’ü başkent olarak tanımak hukuk dışı olacaktır. Yanlış adımların telafisi zor olur. Trump’tan beklentimiz kudüs gibi hassas bir konuda adım atmamasıdır” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERSon Dakika... ABD Başkanı Trump kararını verdiSon Dakika... ABD Başkanı Trump kararını verdi
ERDOĞAN “İSRAİL İLE DİPLOMATİK İLİŞKİYİ KESERİZ” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili olarak AKP grup toplantısında yaptığı açıklamalarda sert ifadeler kullanmıştı. Erdoğan “Kudüs kırmızı çizgimizdir” vurgusunda bulunarak İsrail ile tüm diplomatik ilişkilerin kesilebileceği açıklamasında bulunmuştu.

İLGİLİ HABERTrump'ın Kudüs kararına Türkiye ve Filistin'den sert tepkiTrump'ın Kudüs kararına Türkiye ve Filistin'den sert tepki
Son güncelleme: 07:4506.12.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar