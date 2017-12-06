Son dakika… Başbakan Yıldırım’dan sert Kudüs açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına çok sert tepki gösterdi ve kararın hukuk dışı olduğunu söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Güney Kore’nin başkenti Seul’den ABD Başkaın Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi. Yıldırım yaptığı açıklamada, “Kudüs’ü başkent olarak tanımak hukuk dışı olacaktır. Yanlış adımların telafisi zor olur. Trump’tan beklentimiz kudüs gibi hassas bir konuda adım atmamasıdır” ifadelerini kullandı.

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ERDOĞAN “İSRAİL İLE DİPLOMATİK İLİŞKİYİ KESERİZ” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili olarak AKP grup toplantısında yaptığı açıklamalarda sert ifadeler kullanmıştı. Erdoğan “Kudüs kırmızı çizgimizdir” vurgusunda bulunarak İsrail ile tüm diplomatik ilişkilerin kesilebileceği açıklamasında bulunmuştu.