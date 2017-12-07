Son dakika… Beyaz Saray’dan Trump’a: İşler raydan çıkacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasına Beyaz Saray'dan da tepki geldi. ABD basınına konuşan yetkililer "işlerin raydan çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kimlikleri gizli tutulan iki üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın Kudüs kararıyla ilgili olarak CNN International’a konuştu. “İşlerin raydan çıkmasını bekliyoruz ve umuyoruz ki bu geçici bir bozulma olur” diye konuşan yetkililer, “Bu kararı barış sürecini çöpe atmadan nasıl alınacağı yönünde uzun süre kafa yorduk” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Trump'dan son dakika açıklaması: Kudüs kararı çoktan alınması gereken bir karardı

Yetkililer, Trump’ın kararını açıklamasının ardından Filistin tarafıyla henüz bir iletişim kurulmadığını da belirtti.

ABD’li yetkililer, “Bu kararın kısa vadede sıkıntı yaratacağını biliyoruz ancak uzun vadede barış sürecine yardımcı olacağını umuyoruz.” değerlendirmesinde de bulundu.