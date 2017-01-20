Son dakika… Dünya merakla bekliyor! İşte Trump’ın bugünkü programı

Yaklaşık 10 hafta önce hem ABD'yi hem de dünyayı şoke eden Donald Trump, bugün öğle saatlerinde (TSİ 20:00) 45'inci Başkan olarak yemin ederek, göreve başlayacak.

Yaklaşık 10 hafta önce hem ABD'yi hem de dünyayı şoke eden Donald Trump, bugün öğle saatlerinde (TSİ 20:00) 45'inci Başkan olarak yemin ederek, göreve başlayacak.

Donald Trump, seçilmiş ABD Başkanı olarak sabah saatlerinde Blair House’tan (1) ayrılacak.

St. John's Episcopal Kilisesi'nde (2) sabah ayinine katılacak.

Buradan Beyaz Saray’a (3) geçerek, Barack Obama ile kahve içecek. Görüşmede yeni ve eski first lady’ler de hazır bulunacak. Obama ve Trump çiftleri, birlikte eskort eşliğinde ABD Kongresi'ne gidecek.

Daha sonra yemin etmek için Kongre binasına (4) gidecek ve burada ABD Yüksek Mahkemesi'nin Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda İncil üzerine yemin edecek ve başkan olarak ilk konuşmasını yapacak.

National Mall’da (5) toplanan kalabalık geçit törenini izleyecek.

Konvoyun en başındaki Trump yürüyerek kendi adını taşıyan otelin (6) önünden geçerek, yeni ikametgahı Beyaz Saray’a ulaşacak.

MASRAF 200 MİLYON DOLAR

Obama ve Trump Beyaz Saray’da kahve içtikten soran Kongre binasına birlikte gidecekler. Törene; Kongre üyeleri, önde gelen siyasetçiler, eski başkanlardan Bill Clinton, George W. Bush ve Jimmy Carter ile 8 Kasım’daki başkanlık seçimlerini kaybeden Hillary Clinton’ın da katılması bekleniyor.

Trump'ın ABD Kongresi'nin bahçesindeki yemin törenine 900 bin kişinin katılması bekleniyor. Yemin töreninin masrafı 200 milyon doları bulacak.

Güvenlik tedbirleri kapsamında başkentte yaklaşık 28 bin polisin yanı sıra Ulusal Muhafız Birliklerinden 7 bin asker görev yapacak.