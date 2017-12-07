Son dakika… Dünya’dan tepki yağıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararının ardından başlayan kriz büyüyor... Başta Türkiye, Ürdün, Mısır, Filistin ve Pakistan olmak üzere birçok ülkede ve şehirde bu karara tepki gösterileri düzenlendi. Batı Şeria ve Ramallah'ta ise göstericiler İsrail askeriyle çatıştı. Bu sırada Erdoğan, Papa Francisco ve Putin ile görüştü.

Önce Kuzey Kore şimdi de Ortadoğu… ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden beri birçok krize ve skandala imza attı… Bunlardan sonuncusu ise ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak görme kararı oldu.

Yıllardır tartışmalı bir konumda olan ve bir kısmı İsrail işgali altında olan Kudüs’ü İsrail toprağı ilan eden Trump, bölgede çatışma, gösteri ve protestoların başlamasına sebep oldu. Reuters'ın son dakika şeklinde geçtiği karelerde Batı Şeria'daki Bethlehem'de çatışmaların başladığı açıklandı. Reuters’ın aktardığı karelerde İsrail askeri göstericilere sert müdahalede bulunurken, biber gazı ve plastik mermi kullanıldığı belirtildi.

Trump’ın açıklamasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yarınki oturumunda nasıl bir sonuç çıkacağı merak konusu olurken, birçok ülkede protesto gösterileri yaşandı. Başta Türkiye, Mısır, Tunus, Pakistan, Ürdün, Irak ve Gazze olmak üzere birçok ülkede Trump’ın kararı ve İsrail’in bu kararı destekleyen tavrına karşı gösteri düzenlendi.

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Batı Şeria’da bir araya gelen göstericilere İsrail polisi sert müdahale ederken ilk belirlemelere göre 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Biber gazı ve plastik mermiden yaralanan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken İsrail ordusundan şok bir açıklama daha geldi.

İsrail ordusu, Gazze’den iki füzenin İsrail’e atıldığını fakat füzelerin etkisiz olduğu belirtilirken bu saldırıyı üstlenen çıkmadı. Füzelerin kısa düştüğü belirtilirken, İsrail’de bulunan Demir Kubbe sistemi geçmişte de füzeleri imha etmişti.

ERDOĞAN PAPA VE PUTİN’LE GÖRÜŞTÜ

Reuters’ın son dakika şeklinde geçtiği bir diğer haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Papa Francisco ile telefon üzerinde görüştüğü belirtildi. İkilinin görüşmesinde Kudüs’ün statüsünün bulunduğu belirtilirken, Reuters’ın Ankara kaynaklarından derlediği haberde Erdoğan ve Papa’nın Kudüs’ün durumu konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

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Erdoğan’ın daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü açıklandı. İki liderin Kudüs konusunu görüştüğü belirtildi. Reuters’ın aktardığına göre iki lider Trump’ın Kudüs kararının bölgedeki barış ve istikrarını bozacağına dair hemfikirken kaynaklar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD hükümetinin kararının bölgeye olumsuz etkisi olacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de aynı şekilde düşündüğünü aktardı” ifadesini kullandı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada ise iki ismin Ortadoğu’da yeni bir gerilimin yükselmesine izin verilmemesi konusunda anlaştıklarını söyledi.

İsmini açıklamayan kaynaklar, “İki isim Kudüs’ün Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanlar için kutsal olduğunu ve şehrin statüsünün değiştirilmemesi gerektiği konusunda hemfikir” ifadesini kullandı.