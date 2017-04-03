Son dakika… Gerilim tırmanıyor! Trump resmen tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silah programıyla ilgili tehdit dozu yüksek açıklamalarda bulundu. Financial Times (FT) gazetesine konuşan Trump, "Çin adım atmadığı takdirde, ABD'nin tek başına sorunu çözeceğini" söyledi.

CNN’in aktardığı habere göre; Trump, “Çin Kuzey Kore konusunda ya bize yardımcı olacak ya da olmayacak. Eğer yardımcı olurlarsa bu Çin’in hayrına. Olmazlarsa da bu hiç kimsenin hayrına değil” ifadesini kullandı.

Washington Yönetimi, Kuzey Kore’nin teşkil ettiği nükleer tehdit konusunda duyulan kaygıyı tekrar tekrar dile getiriyor. Geçen ay Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Çin’i ziyaret etmiş ve Pekin Yönetimi’nden Kim Jong-un idaresinde Kuzey Kore’den gelen potansiyel tehdidi azaltma yönünde adım atmasını istemişti. Bu hafta da Trump, Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping’i ABD’de ağırlayacak.

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FT’ye verdiği mülakatta Trump, “Çin Kuzey Kore meselesini çözmezse, biz çözeceğiz” dedi. Çin olmadan ABD’nin sorunu çözebileceğine inanıp inanmadığı sorusuna ise Trump, “Tamamen” yanıtını verdi.

ABD’nin Birleşmiş Millerler (BM) Daimi Temsilcisi Hikki Haley de ABC News’e verdiği mülakatta, Çin’den gelen “kaygılıyız” yönündeki bahanelerin kabul edilemeyeceğini ifade etti. Halley, “Ne denli kaygılı olduklarını bize kanıtlamak zorundalar. Kuzey Kore’yi durdurabilecek tek ülke Çin’dir ve onlar bunu biliyor” dedi.