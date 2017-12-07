Son dakika haberi… ABD’den İsrail’e uyarı: Hayatları tehlikeye girer

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararıyla ilgili "uyarı" geldi. Bakanlık İsrail'i, konuyla ilgili tepki gösterirken "sakin" olmaya davet etti.

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından özellikle Ortadoğu’da geniş çaplı tepkiler yaşanıyor. Konuyla ilgili olarak Reuters’ın elde ettiği Dışişleri Bakanlığı belgesine göre, ABD, İsrail’den Kudüs için “sükunet” çağrısında bulundu. Bölgede bulunan ABD’li yetkililerin ve vatandaşların tehlike altına girme riskinin bulunduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’den “yumuşak” açıklamalarda bulunmasını istedi.

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6 Aralık tarihli belgede şu ifadeler yer alıyor;

“Gelişmelerden memnun olduğunuzu bilsek de resmi açıklamalarınız için beklemenizi rica ediyoruz. Bu gelişme karşısında Ortadoğu’da ciddi bir direniş olacağını tahmin ediyoruz ve durumun ABD makamları ve vatandaşlarına nasıl bir etkisi olacağı üzerinde halen tartışmalarımız sürüyor.”

Reuters’ın elde ettiği bir başka belgede ise ABD Dışişleri Bakanlığı’ının dünyadaki gelişmeleri takip etmek için bir bakanlık bünyesinde bir ekip oluşturduğu bilgisi de veriliyor. Reuters’a konuşan bir yetkili konuyla ilgili olarak, “Denizaşırı görevlerde bulunan ABD hükümet yetkilileri ya da vatandaşları ile ilgili bir tehdit endişesi olduğunda bu ekip rutin bir prosedür olarak kurulur” ifadelerini kullandı.

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AVRUPA’DAKİ ABD KONSOLOSLUKLARINA DA MESAJ VAR

Reuters’ın elde ettiği ilk belgede dikkat çeken bir detay daha yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı; Londra, Paris, Berlin ve Roma gibi Avrupa’nın önemli başkentlerinde bulunan büyükelçiliklerine ilettiği mesajda, “Uluslararası toplumun Kudüs’le ilgili vereceği tepkileri etkilemek için kritik bir konumda bulunuyorsunuz. Sizden, Kudüs’ün İsrail ve Filistin arasında hala çözülmesi gereken nihai konu olduğu gerçeğini anlatmanızı ve İsrail’in Kudüs’teki konumunu iki tarafın kendi arasında çözmesi gerektiğini belirtmenizi istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Belgede ayrıca, “Bildiğiniz gibi bu emsalsiz bir hükümet ve cesur kararlar alıyor. Ancak barış görüşmelerinin başarılı olmasını istiyorsak böyle cesur kararlara ihtiyacımız var” ifadeleri de yer aldı.