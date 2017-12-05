Son dakika… Kudüs krizinde Türkiye devrede

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıyacağının sinyalini vermesi sonrasında bölgede sıcak saatler yaşanıyor. Ürdün Dışişleri Bakanı, Arap Birliği üye ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başkanlığını üstlenen Türkiye'yle temasta olduklarını açıkladı.

Göreve geldiği günden beri Dünya çapında her hamlesi olay olan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’deki ABD Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı alacağının sinyalini vererek resmi olarak Kudüs’ü tanıyacağını ima etmesinin ardından bölgede tansiyon yükseliyor.

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Trump, Filistin ve Ürdün liderleriyle görüşürken devreye giren Rusya’nın ardından yeni bir açıklama yapıldı. Ürdün’den yapılan açıklamada acil bir toplantı hazırlandığı belirtildi.

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Arap Birliği’ne üye ülkelerle ve İslam İşbirliği Teşkilatı başkanlığını üstlenen Türkiye ile temas halinde olduklarını Reuters’a söyleyen Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman el Safadi, “Bu görüşmeler Arap ve İslam dünyasının Trump’ın kararına yaklaşımını koordine edecektir. Kudüs, Filistinli, Ürdünlü, İslami ve Hıristiyan konuların üstündedir. Ve tek bir tarafın buna karar vermesi hatalıdır” ifadesini kullandı.