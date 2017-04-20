Son dakika… Referandum sonrası AGİT’ten yeni öneri

Avrupa Güvenlik ve işbirliği Teşkilatı (AGİT), anayasa değişikliği referandumunda kullanılan oyların yeniden sayılması önerisini gündeme getirdi.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Michael Georg Link, Heilbronner Stimme gazetesine yaptığı açıklamada, “Oyların yeniden sayılması, seçim sürecine yönelik zayıflayan güveni artıracaktır dedi.

Türk hükümetinin AGİT raporunu dikkate almayacağı yönündeki beyanatlardan üzüntü duyduğunu kaydeden Link, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işbirliğine yanaşmaması durumunda Türkiye'deki politik durumun kötüleşeceğini de öne sürdü.

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DHA’nın aktardığı habere göre; Link, “Bizim raporlarımız sadece AGİT tarafından değil, aynı zamanda AB, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler tarafından değerlendirilir ve bu kurumlara referans teşkil eder” dedi.

Michael Georg Link, Türkiye'nin gözlemcilerin tavsiyeleri konusunda AGİT ile işbirliği yapmaması durumunda, bunun başka devletler ve kurumlar tarafından eleştirileceği ve politik açıdan sonuçsuz kalmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

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Uluslararası gözlemciler, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (ODIHR) ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) verdiği görev kapsamında referandum sürecini izledi.

AGİT ve AKPM gözlemcileri pazartesi günü yaptıkları ilk değerlendirmede, oylamanın yasal standartlara uygun olmadığı kuşkusu taşıdıklarını belirtmişlerdi.

Link, daha önce yaptığı açıklamada da referandumla ilgili usulsüzlük iddialarının araştırılmasında Türkiye’nin işbirliğine yanaşmamasını eleştirmişti. Alman medyasına konuşan Link, “YSK'nın yanlış ya da mühürsüz oyları geçerli sayma kararının Türk yasalarına aykırı olduğu sabittir” demişti.