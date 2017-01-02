Son dakika… Reina saldırısını o örgüt üstlendi!

Reuters haber ajansı, Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini duyurdu.
Yeni yılın ilk saatlerinde, İstanbul’un Ortaköy semtinde bulunan Reina eğlence merkezine kalaşnikofla giren bir cani, kulüpte eğlenen masum insanları tarayarak, 39 kişiyi katletmişti. Dünyayı şoke eden saldırıda 65 kişi yaralanmıştı.
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Son güncelleme: 11:4902.01.2017