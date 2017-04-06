Son dakika… Terör saldırısıyla sarsılan Rusya’da patlama

Geçen Pazartesi metroda yaşanan terör saldırısı sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'nın St. Petersburg kentinde şiddetli bir patlama yaşandığı bildiriliyor.

Ria Novosti haber ajansı, yerleşim bölgesinde yaşanan patlamada kimsenin yaralanmadığını fakat yıkılan duvar nedeniyle bir aracın hasar gördüğünü duyurdu.

Rus polisi patlamanın yaşandığı bölgede saatler önce patlayıcı bulmuştu. Yetkililer bugün erken saatlerde bir daireye baskın düzenlemiş ve bulunan patlayıcıyı etkisiz hale getirmişti. Tanıklar, söz konusu daireden üç kişinin kelepçelenerek çıkarıldığını söylemişti.

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St. Petersburg metrosunda Pazartesi günü düzenlenen bombalı intihar saldırısında 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Patlamanın baş şüphelisi olduğu açıklanan Kırgız asıllı Ekbercan Celilov’un (22) intihar saldırısında öldüğü belirtilmişti.

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