Suriye’deki korkunç katliama dünyadan tepki yağıyor

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan muhaliflerin kontrolündeki İdlib kentine düzenlenen ve başta çocuklar olmak üzere çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği kimyasal saldırıya dünyadan tepki yağdı. BM Güvenlik Konseyi'nin, saldırıya ilişkin acil olarak toplanma kararı aldı. Beyaz Saray ise, İdlib'teki saldırıyı kınarken, saldırının Obama yönetminin zayıf politikalarının sonucu olduğu belirtildi.

Korkunç saldırıya ilişkin hem Dışişleri Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ndan peş peşe iki açıklama yaptı.

İBRAHİM KALIN: OLAYI EN SERT BİÇİMDE KINIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,” Suriye’nin İdlib kentinde Esed rejimi tarafından sivillere yönelik bir kimyasal saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu olayı en sert biçimde kınıyoruz.” dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Suriye’deki saldırının savaş ve insanlık suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kalın, “Suriye’nin İdlib kentinde Esed rejimi tarafından sivillere yönelik bir kimyasal saldırı gerçekleştirilmiştir. Savaş suçu ve insanlık suçu kapsamında değerlendirilmesi gereken bu olayı en sert biçimde kınıyoruz. Esasen bugün rutin hâle gelen bu saldırılar, Türkiye’nin Suriye krizinin başından itibaren sergilediği tavrın ne kadar doğru olduğunu açıkça gösteriyor. Cumhurbaşkanımız da bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sn. Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek İdlib’de yaşanan insanlık dışı saldırının kabul edilemez olduğunu ifade etmiş ve yaşananların Astana süreci kapsamında hayata geçirilen ateşkesi tehlikeye attığını vurgulamıştır.Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu sivilleri katleden Esed rejimi, Suriye’de devam eden ateşkesi ihlal ederken, çatışmasızlık hâlini ve siyasi geçiş hedefini sabote etmiştir. Uluslararası toplum, Suriye’de tüm şiddetiyle altı yıldır devam eden katliamlar karşısında artık gerekli adımları atmalıdır ”

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE, Suriye rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği ve 100'den fazla sivilin ölümüne sebep olan kimyasal silah saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Suriye'nin İdlip Vilayetine bağlı Han Şeyhun bölgesine rejim unsurları tarafından bugün(dün) düzenlenen ve çoğu çocuk onlarca masumun hayatını kaybetmesine yolaçan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Han Şeyhun'dan intikal eden görüntü ve bilgiler, rejimin BM Güvenlik Konseyi'nin 2118 ve 2209 sayılı kararlarının açık ihlalini teşkil eden kimyasal silah kullanımını sürdürdüğüne işaret etmektedir. Uluslararası toplumun bu saldırılar karşısında tepkisini ortaya koymasını, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşların, benzerleri yakın geçmişte de cereyan eden bu tür saldırıları derhal soruşturmasını bekliyoruz. Suriye rejimi üzerinde etki sahibi olan tarafları, ateşkes düzenlemesinin ağır ihlallerini oluşturan ve tamamen sivilleri hedef alan sözkonusu acımasız saldırıların derhal durdurulmasını teminen sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.”

BEYAZ SARAY

İdlib’deki kimyasal katliam için Beyaz Saray’dan açıklama geldi. Açıklamada, ‘İdlib’deki saldırıyı kınıyoruz, görmezden gelemeyiz. Suriye’deki saldırı Obama yönetimin zayıf politikalarının sonucu’ denildi.

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault saldırıyı “canavarca” şeklinde değerlendirdi ve saldırıda “kimyasal silah” kullanılmasının “Suriyelilerin bunca yıldır yaşadığı vahşetin somut bir kanıtı daha” olduğunu söyledi.

MOGHERINI: SORUMLUSU ESAD

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın İdlib saldırısının “baş sorumlusu” olduğunu savundu. Mogherini saldırıyı “korkunç” diye nitelendirdi.