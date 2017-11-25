Suriyeli Bakan Türkiye projesini açıkladı

Suriye'de terörle mücadele sona erdikten ve çatışmalar durduktan sonra öncelikle ülke içindeki ulaşım ağını onarmayı planladıklarını belirten Suriye Ulaştırma Bakanı Ali Hamud, Türkiye'ye uzanan demiryolu hattı inşa edebileceklerini de söyledi.

Sputnik’e demeç veren Hamud, çatışmaların Suriye’nin altyapısına verdiği zararı ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projeleri anlattı.

‘4.7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMA İHTİYAÇ VAR’

Hamud, çatışmaların ülke altyapısına verdiği zararı ortadan kaldırmak için 4.7 milyar dolar yatırım yapmaları gerekebileceğini öngördü.

İLGİLİ HABER Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Kriz başından bu yana önemli ulaşım ağı bağlantılarının, Fırat Nehri üzerindekiler de dahil olmak üzere 50 otoyol köprüsünün ve 17 demiryolu köprüsünün yıkıldığını kaydeden Hamud, “Toplamda şehirlerarası yolların yüzde 50’si, yani 4.095 kilometre yol imha edildi. Mevcut 2.400 kilometrelik yolun yüzde 75’i de zarar gördü” ifadelerini kullandı.

‘ÖNCELİĞİMİZ ÜLKEDEKİ ULAŞIM AĞINI ONARMAK’

Öte yandan Hamud, gelecekte hayata geçirilmesi gereken projelerde önceliği ülke içindeki ulaşım ağını onarmaya vereceklerini belirtti.

Bakan, sonraki aşamadaysa Irak, İran ve Ürdün ile muhtemelen Türkiye ve Çin’e uzanan demiryolu hatları inşa etmeyi planladıklarının altını çizdi.

Hamud, Tartus ve Lazkiye’deki limanları genişletmeyi planladıklarını da kaydetti.