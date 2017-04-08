İzmir’de mitinge katılanlara bir gün izin!

İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdağan'ın yarın İzmir'de yapacağı miting öncesi, kentte birçok üniversite ve okulda mitinge katılım çağrısı yapılırken, katılımcılara bir gün idari izin kullandırılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın gerçekleştireceğ İzmir mitingi öncesi şehirde birçok üniversite ve okulda mitinge katılım çağrısı yapıldı. Bazı çağrılarda katılım mecburi tutulurken, katılımcılara bir gün idari izin kullandırılacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye açıklama yapan Eğitim-İş Sendikası MYK üyesi Ahmet Güngör, 9 Eylül Üniversitesi’nde taşeron işçilere çağrı yapıldığını, ekmek parası kazanan emekçilerin mitinge katılımının zorlandığını söyledi.

Diğer üniversitelerde de sözlü çağrı yapıldığını anlatan Güngör, “9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanlarına ‘Çalıştığımız kurum görevlendirmesi neticesinde, raporlu, ücretsiz izinli, yıllık izinli ve toplantı saatinde nöbette olanlar hariç tüm personellerimiz, 9 Nisan 2017 tarihinde, saat 12:00’de DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlık Otoparkında toplanacaktır. Katılım zorunlu olup, imza tutanağı karşılığında katılanlara bir gün idari izin verilecektir’ şeklinde çağrı yapıldı. Bir başka mesajda da Dokuz Eylül Üniversitesi ‘9 Nisan 2017 pazar günü saat 13:00 itibariyle tüm çalışanlarımızın Alsancak’taki Rektörlük bahçesinde toplanmaları gerekmektedir. Toplantıya katılım gönüllülük esasında olup, katılan her personele bir gün izin verilecektir” şeklinde çağrıda bulunulmuş. İnsanları siyasi çıkarları için mitinge götürülmesi, kamplaşmayı körüklüyor. Eğitimin siyasete bu kadar alet edilmesini doğru bulmuyorum” diye konuştu.