TÜSİAD’dan öğretmenler günü mesajı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Öğretmenler Günü için yayınladığı mesajda, “Eğitimin geleceğinde başrol öğretmenlerimizindir” dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin bir mesaj yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Eğitim bir ülkenin geleceğinin güvencesidir. Cumhuriyet tarihimizde edindiğimiz ekonomik ve sosyal kazanımlarımızı kalıcı kılmanın ve daha ileriye taşımanın yolu, nitelikli bir eğitimden geçmektedir.

Dijital dönüşümün yaşandığı ve yeni bir sanayi devriminin söz konusu olduğu bir dönemde, eğitimin geleceğinde öğretmenlerin rolü yaşamsal önemdedir. Ezbercilikten uzak, öğrenciyi merkeze alan, yenilikçi ve çağın gereklerine uygun bir eğitim yaklaşımı ancak öğretmenlerimizin liderliğinde hayata geçebilir.

Yeni nesilleri katma değeri yüksek becerilerle geleceğe hazırlamalıyız. Ülkemizi bilim, teknoloji, sosyal ve kültürel becerilerde öne çıkaracak özgür nesillerin yetiştirilmesi görevi öğretmenlerimize emanettir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı devrimlerde en önem verdiklerinden biri de eğitimdir. Atatürk öğretmenlere verdiği önemi en yalın haliyle ‘Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır’ sözleriyle ifade etmiştir.

Öğretmenlik mesleğinin saygınlığına yakışır bir cazibeye kavuşması, en iyi adayları mesleğe çekmek ve yetiştirmekle mümkün olacaktır. Bir öğretmenin, dokunduğu binlerce hayatı dönüştürücü etkisi muazzamdır. Öğretmenlerimizin gelişimine yapılacak her yatırım, eğitimde kalıcı ve sürdürülebilir bir başarı yaratacaktır. Ülke olarak kaynaklarımızı, öğretmenlerimizin hayat boyu eğitimine ve eğitimde 21. Yüzyıl becerilerine odakladığımız takdirde uluslararası alanda fark yaratan bir eğitim atılımını gerçekleştirebiliriz.

Bütün bu çerçevede, sadece öğretmenlerimize değil, hepimize düşen görev, her daim Başöğretmen Atatürk'ün ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller’ yetiştirme ülküsünün izinden yürümektir. TÜSİAD olarak tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarız.”