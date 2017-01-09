1 milyar liralık borç batağına saplanan THK’nın 4 milyon dolara kiraya verdiği otel ve 14 dükkanın kirası 8 milyon doları buluyor

1 milyar liralık borç batağına saplanan THK’nın 4 milyon dolara kiraya verdiği otel ve 14 dükkanın kirası 8 milyon doları buluyor

Atatürk'ün ‘istikbal göklerdedir' diyerek 92 yıl önce kurduğu Türk Hava Kurumu'nda 109 milyon dolarlık vurgun skandalı patlak verdi. Bir milyar TL'nin üstünde borç batağına saplanan kurumun en kıymetli mülkü olan İstanbul'daki 5 yıldızlı otelin yolsuzluktan yargılanan eski başkan Osman Yıldırım'ın tek imzası ile bir firmaya peşkeş çekildiği anlaşıldı.

AAG Gayrimenkul şirketi, THK'ya yıllık 4 milyon dolar kira öderken otelin altındaki 14 dükkandan 8 milyon dolar kira topladı. 2015'deki Genel Kurul'da, “Bu kurumun mallarını çapulculara yedirtmem, kursaklarından çeker çıkartırım. Haramiler leş için başka kapıya gitsin” diyerek THK Genel Başkanı seçilen Kürşat Atılgan milyon dolarlık vurgunu ortaya çıkartarak Ata'nın mirasının yağmalanmasına ‘dur' dedi.

DEĞERİ 1.3 MİLYAR LİRA

Laleli'de Wyndham İstanbul Old City adıyla hizmet veren 265 odalı otel ve 4 bin metrekare kullanım alanlı AVM'den oluşan tarihi tesisin değeri 1.3 milyar TL. Osmanlı döneminde yapılmış ilk toplu konutlar olduğu için “Tayyare Apartmanı” olarak anılan tesis 2006'dan beri otel ve AVM olarak kullanılıyor.

2012'de dönemin THK Başkanı Osman Yıldırım'ın yönetim kurulu kararı, bilgisi ve onayını almadan kira kontratının devri için tek başına bir anlaşma imzaladığı anlaşıldı. Anlaşmayla AAG Gayrimenkul şirketi 2055'e kadar kiracı yapıldı. Ayrıca, mülkün üzerine Fatih Tapu Dairesi'nden de usule aykırı olarak 2055'e kadar “satılamaz” şerhi koyduruldu. Otelin peşkeş çekilmesinde 20 milyon TL'lik “rüşvet” döndüğü iddiaları gündeme geldi.

YAĞMADAN SUÇ DUYURUSU

THK'dan üst düzey bir yetkili SÖZCÜ'ye, “2055'e kadar firma 14 dükkandan yaklaşık 600 milyon dolar kira toplayacak ve kuruma ise sadece otel için 150 milyon dolar kira ödeyecek. Böyle bir rant dünyanın neresinde var?” dedi.

THK yönetimi, yolsuzluktan yargılanan Osman Yıldırım ve AAG Gayrimenkul şirketi yöneticileri hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılık, fezleke hazırladı. Ankara 41. Asliye Ceza Mahkemesi davayı kabul etti. Mahkeme, THK'dan uğradığı zararı bildirmesini istedi.

KARGO İLE DOSYA GELDİ

THK'ya bir vatandaş tarafından kargo ile gönderilen dosyadan firmanın ekspertiz raporu hazırlattığı saptandı. Raporda kontratın değeri 109 milyon dolar (400 milyon TL) olarak tespit edildi. AAG Gayrimenkul otelin işletmesini Keskin A.Ş.'ye devretti ancak dükkanları kendi bünyesinde tutmaya devam etti. Şirket, bilançosuna 109 milyon dolarlık “varlık” olarak kaydettiği kontrat için THK'ya sadece 250 bin dolar bağış yaptı. Yani devrin yapıldığı tarihte THK'ya ödenmesi gereken 109 milyon dolar yerine yalnızca 250 bin dolar ödendi.

Firma, oteli yıllık 4 milyon dolara bir şirkete kiraladı. AVM'den de yıllık 8 milyon dolar kira aldı.