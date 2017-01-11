148 yıllık İETT özelleştiriliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 148 yıllık İETT’yi özelleştiriyor. İETT bünyesindeki 3 bin otobüs İBB’nin şirketi Otobüs A.Ş’ye devredilecek.

Türkiye'de birçok ilkin mimarı olan 1869 yılında kurulan İETT'nin özelleştirilmesi için İBB'nin başlattığı çalışma son aşamaya geldi. 4-5 ay önce İBB Meclisi'nin ilgili komisyonlarına gelen özelleştirme teklifinin kısa süre içinde tamamlanarak oylamaya sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi veren CHP'li Meclis Üyesi İsa Öztürk, “Çalışma tam netleşmedi ama geçen hafta İETT, hukuk ve ulaşım komisyonlarına sunum yaptı. Organizasyon şemasını ve dünyadan örnekler anlattılar. Bu ay oylama yapılması bekleniyor” dedi.

ULAŞIMDAN ÇEKİLEMEZ

Komisyonlara verilen bilgiye göre İETT'deki 3 bin otobüsün İBB iştiraki olan Otobüs A.Ş'ye devredilecek ve İETT sadece koordinasyon görevi yapacak. İsa Öztürk, CHP olarak İETT otobüslerinin İBB'ye devredilmesine karşı olduklarını belirtti. İETT'nin ulaşımdan çekilmesini doğru bulmadıklarını dile getiren Öztürk, “İstanbul ulaşımı denilince akla gelen tarihi bir kurum İETT. Eğer uygulamada hata varsa düzeltilmeli. İETT ve İBB ulaşımın içinde olmalı. İstanbul gibi bir yerde taşımacılık sadece kâr amaçlı düşünülemez” dedi.

DENETİM DIŞI KALACAK

İETT'de çalışan binlerce kişi olduğuna dikkat çeken Öztürk, onların durumunun da belirsiz olduğunu söyledi. Öztürk “İETT'nin içinin boşaltılmasını, ulaşımın belediye iştirakleri ile yürütülmesini doğru bulmuyoruz. Denetleme açısından çok mahsurlu. Belediye kuruluşu olarak İETT, Otobüs A.Ş'ye devredildiğinde bir ticari şirkete geçtiği için denetim dışı kalıyor” dedi. Halk otobüsleri için yeni bir düzenleme yapıldığını dile getiren Öztürk, “Bunlara İBB'nin parasal bir yardımı yok. Ücretsiz taşınan yolcu ve öğrenci biletleri onlar için sıkıntı. Devlet ücretsiz taşıma karşılığında ayda 1000 lira para yardımı yapıyor halk otobüslerine. Şimdi performansa dayalı bir sistem geliyor. Kaç yolcu taşıdıklarına ve hattın uzunluğuna göre İBB, halk otobüslerine prim gibi ücret verecek. Ücretsiz taşıdıklarının parasını almış olacaklar” dedi.