3 bin liralık taksi parası hakkında yeni açıklama

Atatürk Havalimanı'ndan Gebze’ye giden bir yolcudan 3 bin lira ücret alındığı haberleri hakkında, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperafi Başkanı Fahrettin Can, sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Can, bu olayın taksicilerle alakası olmadığını, söz konusu olayı yapanların bir araç kiralama şirketi olduğunu iddia etti.

Atatürk Havalimanı’ndan Gebze'ye gidiş dönüş yapan İngiliz turistten bir taksicinin 3 bin liralık dudak uçuklatan bir ücret talep edildiği iddiası büyük yankı uyandırdı. Kredi kartından 3 bin lira çekilen turistin sürücüyü BİMER'e şikayet ettiği iddia edildi.

Konu hakkında sozcu.com.tr’ye ulaşan Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperafi Başkanı Fahrettin Can açıklamalarda bulundu. “Bunu yapanların taksiciler kooperatifiyle hiç bir alakası yok.” diyen Fahrettin Can, “Bunu yapanlar bazı Rent A Car’cılar.” diyerek taksicileri savundu.

‘RENT E CAR ADI ALTINDA SOYGUN YAPIYORLAR’

“Dış hatlar giriş salonundaki Rent A Car’cılar ‘taksi taksi’ diye bağırıyorlar. Bu adamlar daha önce rezervasyon yapmadan yolcu falan taşıyamaz. Bunlar Rent A Car adı altında soygun yapıyorlar.” diyen Fahrettin Can, “Hepsi için demiyorum. Biz bunların hepsini tespit ettik. Artık bunlara birinin müdahale etmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

‘180 LİRA YAZAR’

“Bu adamlar ülkemizin, taksicilerin imajını lekeliyorlar.” diyen Fahrettin Can, “Sonra ne oluyor? Ülkenin en güvenli noktalarından Atatürk Havalimanı’nda turist soyuluyor. 180 lira yazan yere 3 bin lira para alınır mı?” açıklamasında bulundu.