58 milyar liralık borç korkutuyor

Turizm sektörünün bankalara olan kredi borcu 2.5 yılda yüzde 71, takibe alınan kredi miktarı ise yüzde 78 arttı

Geçen yıl turizmde yaşanan ‘dibe vuruş'un ardından sektörde bu yıl bir kıpırdanma yaşanıyor. Ancak turizm üzerinden gelir sağlayan pek çok işletme ekonomik anlamda zorlu bir sürece girerken, 2017 için de umutsuz bir tablo çiziliyor. Bankaların turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere kullandırdıkları kredi hacminde son 2.5 yıldır çok hızlı bir artış gözleniyor.

Ayrıca borçlarını çeviremediği için takibe alınan işletmelerin sayısı da artmış durumda. Kredi borçlarını çeviremeyip otellerini ve restoranlarını bankalara kaptırma tehlikesi yaşayan turizm sektörünün bankalara olan borcu nisan ayı itibarıyla 58 milyar lirayı aştı.

2017 Nisan sonu itibarıyla turizm sektörünün kredi kullanımında son bir yılda, yüzde 30'luk bir artış var. Öte yandan turizm sektörünün takibe düşen kredi borcu ise aynı dönemde yüzde 34'lük artışla 1 milyar 394 milyon 91 bin lira seviyesine çıktı.

Özellikle turizme darbe vuran olayların birbiri ardına yaşanmaya başladığı 2015 yılından bu yana sektörde kredi kullanımı hızlandı. 2016'da gelirin dibe vurmasıyla işletmelerin kredi kullanımında da ciddi bir artış meydana geldi. 2014 yıl sonundan bu yana geçen iki buçuk yılda sektörün bankalara olan kredi borcu yüzde 71, takibe alınan kredi miktarı ise yüzde 78 arttı. 2014 sonunda turizm sektörünün toplam kredi hacmi 34 milyar lira iken, takipteki kredileri ise 783 milyon 410 lira düzeyindeydi.

YÜZDE 74'Ü OTELLERE AİT

BDDK'nın sektörel kredi dağılımını ortaya koyan verilerine göre, turizm sektörünün kullandığı kredi hacminin yüzde 74'ü (43 milyar lira) otellere ait. Otellerin takibe düşen kredi hacmi ise son 2017 Nisan itibarıyla son bir yılda yüzde 25 artışla 963 milyon 573 bin liraya ulaştı.

Turizm sektörüne ait kredi borcunun 7.7 milyar lirası ise restoranlara ait. Restoran işletmelerinin kullandığı kredi hacmi bir yılda yüzde 50.72 artış gösterirken, takipteki kredi miktarı ise yüzde 51.35 artışla 239 milyon 717 bin liraya çıktı.

Bankaların apart, pansiyon, seyahat acenteleri, tedarikçi firmalar, kafe, bar gibi turizmden gelir elde eden diğer işletmelere kullandırdığı kredi hacmi ise yine Nisan 2017 itibarıyla son bir yılda yüzde 14.43 artışla 7.3 milyar liraya ulaşırken, takibe düşen kredi hacminde ise patlama yaşandı. Diğer turizm kalemindeki işletmelerin takipteki kredileri yüzde 67.40 artışla 190 milyon 801 bin liraya çıktı.

Antalya'da Rus turist rekoru

Turizmde 2016 yılında tarihinin en kötü dönemini geçiren Antalya'nın 2017 yılı turizm rakamları 2015 yılına yaklaştı. Antalya Havalimanı verilerine göre, 30 Haziran tarihi itibarıyla Antalya'ya gelen turist sayısı 2.8 milyona ulaştı. Bu rakamın 1.1 milyonunu oluşturan Ruslar ilk sırada yer aldı. 2016'da aynı dönemde sadece 25 bin turist, 2015'te ise 868 bin turist gelmişti. Rusya pazarı, yüzde 21'lik artışla 2015'i de geride bıraktı. Geçen yıl haziran ayında 7 bin 618 Rus turistin geldiği kenti, bu yılın haziranında ise 584 bin Rus turist ziyaret etti. Antalya'nın en önemli iki pazarından Almanya'dan ise 1 Ocak-30 Haziran 2017 tarihleri arasında 645 bin turist geldi. Alman pazarı 2016'ya göre yüzde 24, 2015'e göre ise yüzde 46 düşüş gösterdi.

Gelirleri 10 milyar $ eridi

Turizm gelirleri 2016'da 10 milyar dolar geriledi. Turizm gelirlerindeki düşüşün en büyük sebebi ise azalan turist sayısı oldu. Rusya'nın ekim ayına kadar Türkiye'ye uyguladığı turizm yaptırımları ve ülkede yaşanan terör olaylarından dolayı turist sayısında önemli oranda düşüş yaşandı. Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 24.6 azalma oldu. Buna göre, 2015 yılında Türkiye'yi 41 milyon 617 bin 530 turist ziyaret ederken 2016 yılında bu rakam 31 milyon 365 bin 330'a kadar geriledi. 2014 yılında 828 dolar olan kişi başı ortalama harcama tutarı ise geçtiğimiz yıl 705 dolara kadar düştü.