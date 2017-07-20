ABD uçuş yasaklarını kaldırdı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'nin, Ortadoğu'dan kalkan tüm uçuşlarda dizüstü bilgisayar yasağını kaldırdığı bildirildi.

ABD, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki bazı havalimanlarından kalkan ABD uçuşlarında dizüstü bilgisayarların kabine alınmasına dört ay önce getirdiği yasağı kaldırarak, Donald Trump yönetiminin uyguladığı tartışmalı seyahat kısıtlamalarından birini sona erdirdi.

İLGİLİ HABER İngiltere'nin laptop yasağında flaş gelişme

ABD İç Güvenlik Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nın yasak uygulamasından çıkarılan son havalimanı olduğunu belirtti.

Ortadoğu’da faaliyet gösteren havayolları, ABD’deki güzergahlarda yaşanan talep düşüşünü Trump’ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülke vatandaşlarının ABD’ye gelmelerini yasaklayan seyahat kısıtlamalarına bağlamışlardı.

İLGİLİ HABER Atatürk Havalimanı'na vücut tarayıcı cihaz kuruldu

ABD Mart ayında Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki 10 havalimanından yapılan uçuşlarda büyük elektronik cihazların kabine alınmasını yasakladı. Kararın gerekçesi olarak kabine alınan elektronik cihazlara bomba yerleştirilmiş olabileceği gösterilmişti.

ABD’ye yaptıkları direkt uçuşlardaki bilgisayar yasağı kaldıran havayolu şirketleri şunlar:

Emirates, Etihad Havayolları, Katar Havayolları, Türk Havayolları, Suudi Arabistan Havayolları, Ürdün Kraliyet Havayolları, Kuveyt Havayolları, Mısır Havayolları ve Fas Kraliyet Havayolları.

İLGİLİ HABER ABD'nin yasağı Atatürk Havalimanı'nı vuracak

Müslüman çoğunluğa sahip İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarına yönelik bir giriş yasağı ABD’deki birçok mahkemenin yasak kapsamına kısıtlamalar getirmiş olmasına rağmen, halen yürürlükte.

ABD bu hafta yürürlüğe girmesi planlanan yeni havacılık güvenlik önlemlerini açıklığa kavuşturmasını isteyen havayollarına, revize edilmiş talimatlarını gönderdi.

İLGİLİ HABER ABD'den Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye yasak!

Yeni önlemler, yabancı hava limanlarında yolcuların daha etkin güvenlik taramasından geçirilmesi, uçakların çevresinde ve yolcu alanlarında artırılmış güvenlik protokolleri ve eğitimli köpeklerle denetlemeyi de kapsıyor.

THY’nin İstanbul Atatürk havalimanı çıkışlı direkt ABD uçuşlarına uygulanan elektronik cihaz yasağı 5 Temmuz’da kaldırılmıştı.

REUTERS