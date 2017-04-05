Altında tarihi zirve! Çeyrek altın ne kadar oldu?

Doların yükselmesiyle altının gram fiyatı 149 TL'yi, çeyrek altın ise 242 TL'yi aşarak tarihi seviyelerini gördü.

Dolar/TL’nin 3.70’İ görmesiyle çeyrek altın 242,53 lirayı görerek tarihi zirvesini gördü. Altının gramı ise 149 lirayı aşarak tarihi rekorunu yeniledi. Fed toplantı tutanakları öncesi beş haftanın en yüksek seviyesi yakınına tutunan altının onsu ılıslararası piyasalarda şu sıralarda 1.252 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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ALTIN DAHA YÜKSELECEK Mİ?

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan altındaki yükselişi değerlendirdi. Erkan şöyle dedi:

Altının ons fiyatında güvenli liman etkileri söz konusu… Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi görüşmesi öncesindeki gergin bekleyiş, Kuzey Kore'nin füze denemeleri, Fransa'da Cumhurbaşkanı adaylarının TV münazarası gibi belli başlı yakından izlenen risk faktörleri vardı. ABD 10 yıllıkları yüzde 2,35 seviyesinde; ABD tahvil faizlerinin geri çekilmesi altın ons fiyatını yukarı getirdi. USD/TRY fiyatının da 3,70 üzerine çıkması, altının TL bazlı fiyatının yukarı gitmesine neden oluyor. Hem altın ons fiyatına , hem de kur seviyelerine dair öngörülerim gereği gram altının da 150 TL üzerinde kalmasını bekliyorum. Çünkü hem altın ons, hem de USD/TRY bence şu anki seviyesinden daha yukarıda olacaktır.

‘156 TL SEVİYESİ GÖREBİLİR’

Analist Gizmen Nalbantlı ise altın gram fiyatının 156 TL seviyesinin görebileceğini söyledi. Nalbantlı şöyle dedi:

Piyasalarda 6 Nisan'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi beklenirken, Fransa seçimlerinin yaklaşması ve Güney Afrika'da yaşanan politik gelişmeler risk iştahının azalmasına neden oldu. Ons altın 1250 üzerindeki görüntüsünü korurken, kurdaki hızlı yukarı hareket ile birlikte gram altın tarihi zirve seviyesi olan 149.25'e yükseldi.

Kurda 3.71 seviyesinin geçilmesi ile gram altındaki yükseliş devam edebilir. Ocak ayından beri 142-149 bandında hareket eden gram altında 149 zirvesinin üzerinde göreceğimiz kapanışlar ile birlikte 156 seviyesinin görülebileceğini düşünüyorum.