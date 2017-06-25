Asgari ücret bayrama yetmiyor

BASK'ın hazırladığı 'Bayram Harcaması Raporu'na göre asgari ücretlinin bayramı geçirmesi oldukça zor. İkramlar, giyim, ulaşım ve temizlik hizmetleri masrafları maaşı aşıyor.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) tarafından “Bayram Harcaması Raporu” hazırlandı. Raporda, ekonomik zorlukların bayramlaşma kültürünü ortadan kaldırdığı vurgulandı. Memurların ramazan ayı ve bayram geleneklerini sürdürmekte ekonomik açıdan zorlandıkları, memur emeklilerinin ise torunlarına çikolata bile alamaz hale geldikleri belirtildi.

FATURA EN AZ 1500 LİRA

Raporda ‘'Toplumda milli gelirin paylaşılmasındaki adaletsizlik bayram larda daha net ortaya çıkıyor. Anne baba, eş-dost, komşu ve akraba ziyaretleri giderek ekonomik külfet haline geliyor'' denildi. Raporda bayram hazırlıklarının da hane başına en az bin 500 lira olduğu vurgulanarak ‘'Son derece mütevazı bayram hazırlıkları için bile eşine, çocuğuna ve aile yakın larına mahcup olmak istemeyen aileler, bankalara borçlanarak geleceklerini harcama yolunu tercih ediyor'' görüşüne de yer verildi.

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Bayramda yapılan harcamalar da şöyle sıralandı

İKRAMLAR: Bayramlaşma nedeniyle evlere gelecek misafirler için düşük gelirli bir ailede yapılan harcamalar 145 lira iken orta halli bir memur ailesinde 315 liraya kadar çıkıyor.

GİYİM: Her aile imkanlarına göre çocuklardan başlamak üzere bayramlık yeni giysiler almaya özen gösteriyor. 4 kişilik bir ailenin giyim masrafı dar gelirliler için 725, orta gelirliler için bin 700 liraya kadar çıkıyor.

ULAŞIM: Büyük şehirlerde bayram süresince taksi, özel otobüsler, metro ve minibüsleri kullananlar ücret ödüyor. Ulaşım masrafları 75 ile 125 lira arasında değişiyor. Başka şehirlerdeki akraba ziyaretleri ise 500 ile 900 lira arasında bir maliyete yol açıyor.

TEMİZLİK: Dini bayramlarda genel bir temizlik yapılması da gelenek arasında yer alıyor. Perdeden halıya kadar her eşyanın temizlenmesine özen gösterilirken, dar ve orta gelirliler için temizlik masrafı 50 lira ile 200 lira arasında değişiyor.

BAKIM: Bayramlarda önemli har cama kalemlerinden birini de berber, kuaför harcamaları oluşturuyor. Dört kişilik bir aile için toplam kişisel bakım maliyeti 125 liradan başlıyor ve 250 liraya kadar çıkıyor.