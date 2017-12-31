‘Asgari’yi yine AGİ kurtardı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2018 için net asgari ücreti 1603 lira olarak açıklarken, 152 TL’lik AGİ yine zammın içinde sayıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işçi tarafını temsilen Türk-İş arasında yapılan görüşmeler sonucunda 2018 yılı asgari ücret rakamı brüt olarak 2029 TL, nette1603TL olarak açıklandı. Sosyal medyadan sokaktaki vatandaşa kadar pek çok kesimin tepkisine neden olan zammın altından ise yine Asgari Geçim İndirimi (AGİ) çıktı. Yasal kesintiler yapılıp bekar ve çocuksuz bir çalışanın 152.18 TL'lik asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net maaş 1.603 lira olacak. Açıklanan ücretlerden AGİ çıkarıldığında ise net asgari ücret 1.450 TL'ye düşüyor.

İLK 2016 YILINDA BAŞLADI

Asgari ücretin içinde yer alan AGİ tarifesine göre evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçinin maaşı 1.709 lira 67 kuruş olacak. Evli ve eşi çalışmayan asgari ücretli bir işçi 1.633 lira 57 kuruş, evli ve eşi çalışmayan bir çocuklu işçi ise 1.656 lira 40 kuruş maaş alacak. Hükümet 2016 yılından bu yana asgari ücret zammını AGİ'leri de dahil ederek açıklıyor. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, “Asgari ücretliye ve ailesine ayda 1,603 lira, günde 53 lira ücreti reva görenlere, sıkıysa siz bu ücretle bir ay veya bir gün geçirin” dedi.

Sosyal medyadan: 1 ay bunun için mi toplantı yaptınız?

Asgari ücret görüşmelerinde işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in net 1893 TL'lik talebine karşın hükümet tarafından verilen 199 TL'lik zam sosyal medyanın da gündemine oturdu. Levent Kırca'nın fenomen haline gelen ve yıllar önce yayınlanan Olacak O kadar'daki zam skecine dair videosu paylaşım rekorları kırarken, sosyal medya kullanıcılarından da şu mesajlar geldi: “Bir ay bunun için mi toplantı yaptınız?”, “Allah asgari ücreti belirleyenleri bu ücretle geçinmeyi nasip etsin”, “Bizim asgari ücret diye verdiğimiz paranın iki mislini Almanya işsizine veriyor, utanmadan hâlâ bizi kıskanıyorlar”, “Asgari ücretin bu kadar asgari olduğu başka bir ülke var mıdır?”

AGİ NASIL HESAPLANIYOR?

Asgari ücretin içinde yer alan asgari geçim indiriminde sabit bir formül uygulanıyor. Buna göre ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık olarak, işçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan ve geliri olmayan eş için yüzde 10, birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına yüzde 7.5 üçüncü çocuk için yüzde 10, dördüncü ve daha fazla çocuk için çocuk başına yüzde 5 indirim uygulanıyor.