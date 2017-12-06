Bakandan taşeron işçi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kadroya alınacak taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili ayrıntı verdi. Sarıeroğlu kadroya alınacak işçiler için bir sınav yapılacağını ve işçilere güvenlik soruşturması uygulanacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı. İşte Sarıeroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:

Hazırlıkları yaptığımız süreçte gerçekten çok fazla bilgi kirliliği oldu. İlk günden itibaren alternatiflerimiz vardı. 4 kademede sınıflandırabiliriz yaptığımız çalışmaları. Tam kadro alan kardeşlerimiz 450 bin kişilik, merkezi yönetim kapsamında genel bütçe ile düzenlediğimiz kamu kuruluşlarında çalışanlar. Denetleyici kurumlar var burada. Özel bütçeli meclis gibi kuruluşlar söz konusu. İş Kur gibi SGK gibi burada çalışan 450 bin kardeşimiz ama sız fakatsız şartsız direkt 657 sayılı devlet memuru kanunu olan 4/D statüsü ile olacaklar.

KADROLU MEMUR ALIMI BEKLENİYORDU



Daha önce de kadro verildiği zaman işçi şeklindeydi. Mevzuatı bilmemeye tartışmalar gerçekleşmişti. Hali hazırda işçi olarak çalışıyorlar. Farklı alanlarda çalışanlar olduğu için bizim bakış açımız işçi olaraktı. Daha önce hazırladığımız bir çalışma vardı.

Çok fazla taşerona verilmiş olan iş var kimseyi kırmadan dışında tutmadan en iyi model bu olduğu için bu şekilde sonuca ulaştık.

450 bin kişiyi tam kadrolu olarak almış olacağız. Çok büyük bir rakam bu. Ben bazı rakamları da vermek istiyorum. Hali hazırda bu direkt kadroya aldığımız kardeşlerimizle ilgili olarak işçi 4/D sayısı 109 bin kişi. 109 bin işçimiz var kamuda biz 450 bin kişiyi kadroya alıyoruz. Yaptığımız işin büyüklüğünü anlatmak açısından bu rakamı vermeliyim.

Bu anlamda ben gerçekten hayırlı olmasını diliyorum. İkinci aşamada belediyelerde ve il özel idarelerde çalışan kardeşlerimizin durumu var. Buradaki kardeşleri belediye iktisadi teşekküllere alıyoruz. İl özel idarelerinde de böyle olacak.

EMEKLİLİK VE KIDEM TAZMİNATI NE OLACAK?

Çalışanlarımızın her şeyini düşündük. En ufak bir maduriyet olmasın diye. Bu imkanlar vardı. Yeni bir başlangıç yapıyorduk. Geçmiş dönemi sıfırlayıp bir başlangıç yapabilirdik. Burada çalışanlarımızın kazanmış oldukları kıdemleri son iş yerindeki kıdemlerini bir kenara koymadık. Bir çok hakları ileri düzeyde düzenlenme imkanına kavuşmuş olacak. En son çalıştıkları yerdeki kıdemlerine göre uygulayacağız. Maaşları da geçmiş uygulamalarda asgari ücretle yapılan oluşum 1.5 asgari ücretle olmuş biz bu şekilde yapmadık. Mevcut maaşlarıyla birlikte geçişlerini sağlıyoruz. Kamuya geçiş olduğu için 52 günlük ilave tediye ücreti var. Üzerine 52 günlük bir ilave ücret almış olacak

Bizden beklenti şuydu alandan da geliyorum. Artık taşeron firmalarında çalışmak istemiyoruz. Geleceğimize güvenle bakmak istiyoruz. Evimize ekmek götürme yarın herhangi bir işten çıkarma ile karşılaşır mıyız tedirginliğini istemiyorum. Bundan sonra taşeronla ilgili personel alımına ilişkin ilaveler gerçekleştirilmeyecek. Bizim sözümüz bu sene bitmeden bu işi nihayete erdirmekti. Resmi gazetede yayımlanarak uygulamaya koyarız.

İlgili çalışmış oldukları bakanların yereldeki mekanizmaları oluşturacağız. İlgili yerlere başvurularını yaptıktan sonra değerlendirme süreçlerini yapmış olacağız. Şartlar uyuyor mu diye… Emekli maaşı alanlar arada olabilir. Kamuda yok böyle bir şey. Emekliliğe hak kazananların başvuruları geçersiz olacak. Primi dolmamıştır, yaşı gelmemiştir, emekliliği gelinceye kadar kamuda çalışmaya devam edecekler.

Sınav şu an kamuda kadrolu işçilikle ilgili uygulanan bir prosedür biz iş kur aracılığı ile maliye bakanlığı vizesi ile işçi alacağız. Bu sınav böyle KPSS gibi bir sınav değil. Yapılacak işle alakalı basit karmaşık olmayan bir sınav, bu işte bu kadar iş yaptık herhangi bir sıkıntı. Bu sınavı yapmak zorundayız. Biz kanuna koysak da koymasak da prosedürsel bir şey o.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI UYGULANACAK



Güvenlik soruşturması yapılması gereken bir süreç, 15 Temmuz sonrasında KHK ile bu zorunluluk getirildi. Kamuda çalışmak için sürece giren herkes güvenlik soruşturması yapılıyor. Herkes kamuya alınan bundan geçiyor. Taşeronda bunlar söz konusu değildi. Bunu yapmak zorundayız. Bir kıdem aramayacağız. Şu eğitim şartına sahip olmalı diye bir şey yok. Biz bir iş yapıyoruz bu işin, bir daha taşeron olmayacak diye bir iddiamız var. Bunun için bütün taşeron işçilerimizi kapsama almış durumdayız.

ASGARİ ÜCRET



Asgari ücret bir denge ücreti çok önemli bir sosyal politika enstrümanı bunu hiç politika malzemesi yapmadık. Çalışanların hassasiyetleri bunları gündemin birinci sırasında tuttuk. Asgari ücret tespit komisyonu üçlü yapıda. Sağ tarafımda Türk İş sağ tarafımda TİSK vardı. Ortak çalışma kültürü olan bir komisyon bir ifadede bulundum orada da… Bu konuda özellikle emekçilerimizin hak ve hukukunu koruma konusunda hassasiyetimizi dile getiren dengeli bir çalışma yapmamız gerekiyor. Çalışma Bakanlığı esanafın emeklinin çiftçinin işçinin her kesimi kapsayan 80 milyonu şemsiyesi altına almış bir bakanlığız gelecek hafta iş verenler açısından açıklayacağımız şeyler olacak.

Çok zor günler geçirdik 15 yıldır önemli badireler atlattık topu milletimize atmadık sıkıntıların çözümü anlamında. Kararlılık sayesinde oluşan bir güven var. Bu güvenle çalışmalarımızı yürütüyoruz.