Bank of China Turkey faaliyetlerine başlıyor

Türkiye'de yeni bir banka faaliyetlerine başlıyor. Çin'in büyük bankalarından olan Bank Of China Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan lisans aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank of China Turkey’e lisans verdi. Buna göre banka yarından itibaren Türkiye’deki faaliyetlerine başlayabilcek.

ŞUBAT 1912’DE KURULDU

Bank of China, Dr. Sun Yat-sen’in onayını takiben Şubat 1912’de resmi olarak kuruldu. Banka 1912-1949 yılları arasında ülkenin merkez bankası, uluslararası Döviz bankası ve ihtisaslaşmış uluslararası ticaret bankası olarak hizmet vermeye başladı. Halka hizmet etme ve Çin’in finansal hizmetler sektörünü geliştirme taahhüdünü yerine getiren Banka, Çin finansal sektöründe lider bir konuma yükseldi ve birçok sıkıntıya ve aksama rağmen uluslararası mali çevrede iyi bir yer tuttu.

1949 yılından sonra, devlet tarafından belirlenmiş uzmanlaşmış Döviz ticareti ve ticaret bankası olarak uzun tarihi üzerine kurulan Banka, Çin’in Döviz işlemlerini yönetmekle görevlendirildi ve uluslar arası ticaret anlaşmasının sunumu ile ulusun dış ticaret gelişimine ve ekonomik altyapısına hayati destek verdi.

Yurt dışı fon transferi ve diğer ticaret dışı döviz hizmetleri. Çin’in reformu ve açılması sürecinde, hükümet, dış ticaret fonlarından ve gelişmiş teknolojileri kullanarak ekonomik kalkınmayı artırmak için sunduğu tarihi fırsatı değerlendirdi ve döviz ticaretindeki rekabet avantajlarını artırarak ülkenin kilit dış finansman kanalı haline geldi.

1994 yılında Banka tamamen devlete ait bir ticari bankaya dönüştü. Ağustos 2004’te, Bank of China Limited kuruldu. Bankalar sırasıyla Haziran ve Temmuz 2006’da Hong Kong Borsası’nda ve Şangay Borsasında işlem görerek A-Share ve H-Share ilk halka arz başlatan ve her iki pazarda da çift listeye giren ilk Çin ticari bankası oldu. 2014 yılında Bank of China, Global Systemically Important Bank olarak yeniden seçildi ve gelişmekte olan ekonomilerden dört yıl üst üste Global Systemically Important Bank olarak belirlenen tek finansal kurum haline geldi.