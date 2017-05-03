Benzinde irsaliyeli soygun yaşanıyor

Geçmişte 10 numara yağ katılmış motorin, deodorant katkılı LPG ve kaçak benzin satarak büyük kâr eden fırsatçılar son olarak ‘irsaliye’ vurgunuyla göz göre göre devleti soyuyor...

Akaryakıt üzerindeki olağanüstü yüksek vergiler yüzünden motorin, benzin ve LPG'de yeni bir kaçakçılık yöntemi daha hortladı. Akaryakıttaki yeni vurgun yöntemini, kendisi de akaryakıt istasyonu işleten Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş açıkladı. Aktaş, motorin ve benzinin bazı istasyonlarda maliyetinin altında satıldığını, işin arka planında ise büyük bir vurgun yönteminin yattığını söyledi.

3.85 TL ALIŞ 3.69 TL SATIŞ

Rafineri çıkışı 3.85 lira olan motorinin pompa satış fiyatının nakliye, dağıtıcı ve bayi kârıyla 4.53 liraya ulaştığını belirten Aktaş, “Oysa birçok bayide motorin 3.69 liradan satılıyor. Devlet ‘bu nasıl oluyor' diye sormadığı için vurgun devam edip gidiyor” dedi. Aktaş, sektörü izleyen Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) vurgunu hâlâ ortaya çıkaramadığını da söyledi.

BU YOLLA SOYUYORLAR

Aktaş'ın verdiği bilgiye göre, yeni yöntem akaryakıt vurgunu şöyle yapılıyor:

“Dağıtım şirketi motorin ve benzini akaryakıt istasyonuna fatura yerine irsaliye ile gönderiyor. Bu sayede yol denetimleri sorunsuz aşılıyor. Aynı irsaliye ile 2 akaryakıt istasyonuna daha aynı miktarda akaryakıt gönderiyor. Dağıtım firması en geç 1 hafta içerisinde göndermesi gereken irsaliye karşılığı faturayı sadece 1 istasyona veriyor. Böylece diğer 2 istasyona benzin ve mazot vergisiz, yani kaçak giriş yapıyor. 2 istasyon vergisiz akaryakıtı düşük fiyattan hızla satıyor. Gün sonunda EPDK'ya gönderilmesi gereken yazar kasa satış verileri ve otomasyon kayıtları silinerek sıfırlanıyor. Bu sayede girişi görünmeyen ürünün çıkışı da görünmediği için vergi oluşmuyor, devlete gitmesi gereken örneğin motorinde litre başına 2.46 TL ÖTV ve KDV vurguncuların kasasına akıyor. Kredi kartı ve kasa fişindeki hesap hareketleri ise bu iş için kurulmuş iki farklı şirket üzerinden çözülüyor. Örneğin Hüseyin Petrol şirketi üzerinden fiş kesilip Ahmet Petrol şirketi üzerinden tahsilat yapılıyor. EPDK, ucuz akaryakıt sattığı için şüphe çeken akaryakıt istasyonunun benzin ve motorinde ‘ulusal marker' olup olmadığına bakıyor. Markere rastlayan EPDK, ‘kaçak yok, temiz' raporu veriyor. Devlet yaklaşık 16 milyar lira zarara uğruyor.”

Dökme gazı, otogaz diye satıyorlar

FESİH Aktaş, bazı otogaz firmalarının LPG'de çıkış fiyatı 2.99 TL ve satış fiyatı 3.01 TL olmasına rağmen, 1.99 TL'ye LPG sattığını söyledi. Aktaş, “Firma litresi 38 kuruşa devlet desteği ile tüp gaz alıyor. Ancak öyle bir bayi ağı ve tüpü yok. Dökme gaz diye alıp, otogaz olarak satıyor. Devlet bu yolla da 4-5 milyar lira zarara uğruyor. Akaryakıt ve LPG yoluyla toplam vurgun 20 milyar lirayı aşıyor” dedi. Vurgunun önlenmesi için önerilerini de sıralayan Aktaş, irsaliyeli satışların yasaklanmasını, LPG'de otomasyona geçilmesini ve vergi eşitlemesine gidilmesini istedi.

Akaryakıtta çifte indirim

Petrol fiyatları ve dövizde yaşanan düşüş akaryakıt ürünlerine indirim olarak yansımaya devam ediyor. Dün gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, otogaza da 10 kuruş indirim yapıldı. İndirim sonrası Ankara'da ortalama 5.26 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.17 liraya, İstanbul'da 5.21 liradan 5.12 liraya, İzmir'de ise 5.24 liradan 5.15 liraya geriledi. Otogazın fiyatı da İstanbul ve İzmir'de 2.86 TL'den 2.78 TL'ye, Ankara'da 2.85 TL'den 2.75 TL'ye düştü. Fiyatlar bazı ilçelere ve akaryakıt firmalarına göre ufak farklılıklar gösterebiliyor.

Benzinin litre fiyatında en son 26 Nisan Çarşamba günü 14 kuruş indirim yapılmıştı.