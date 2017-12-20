Beymen hisseleri halka açılıyor

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş., Beymen’in mevcut sermayesinin yüzde 49’a kadar olan kısmının halka arz edilmesi için çalışmalara başlandığını duyurdu.

İHA

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre Beymen’in mevcut sermayesinin yüzde 49'a kadar olan kısmının halka arz edilmesi için çalışmalara başlandı.

Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi, sürdürülebilir ve karlı büyümeye destek olacak bir bilanço yapısının kurulması amacıyla; yüzde 100 oranında paylarına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Beymen Mağazacılık A.Ş.'nin 156.225.000,00 Türk Lirası olan mevcut sermayesinin yüzde 49'unu aşmayacak kısmının halka arz edilmesi için, piyasa koşulları çerçevesinde çalışmalara başlanmasına,

İş bu karar kapsamında, halka arzda satışa aracılık için yetkili kuruluşların belirlenmesi ve aracılık sözleşmesi imzalanması, halka arz tarihindeki piyasa koşulları değerlendirilerek 1'nci maddede yer alan yüzde 49'luk oranı aşmayacak şekilde halka arz oranının, pay fiyatı ve diğer şartların belirlenmesi, gerekli başvurular ve diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirketimiz Başkan Yardımcıları Mustafa Türkay Tatar, Nur Mehmet İnal, Elif Çapçı ve Serdar Sunay'dan herhangi ikisinin birlikte yetkilendirilmelerine,

Söz konusu işlemin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin (“Tebliğ”) 6’ncı maddesinin 1’inci fıkrası hükmünde yer alan önemlilik kriterleri uyarınca değerlendirildiğinde; işleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son (30.09.2017 tarihli) finansal tablodaki kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son (30.09.2017 tarihli) finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına (324.326.153 TL yüzde 49/4.277.192.996 TL=yüzde 3,7 ) oranının, tahmini işlem tutarının (halka arz geliri aralığı) yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine (yaklaşık 2,3 milyar TL ortaklık değeri) oranının, son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranının (2016 için: 1.026.304.851 TL*yüzde 49/3.444.203.236 TL=yüzde 14,6), Tebliğ’de belirtilen yüzde 50 eşik değerin altında kalması sebebiyle, işlemin, SPK II-23.1 Tebliği kapsamında “önemli nitelikteki işlem” olarak değerlendirilmemesine, karar verilmiştir.