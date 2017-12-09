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Bitcoin normalde güvenli bizim buralarda pek güvenli değil

İstanbul'dayken Antalya'da bitcoin satın almak için irtibat kurdukları kişilerle pazarlık yapmak için Antalya'ya gelen iki arkadaşın 182 bin doları gasp edildi.

14:299 Aralık 2017
Ekonomi
Bitcoin normalde güvenli bizim buralarda pek güvenli değil
İstanbul'dayken Antalya'da bitcoin satın almak için irtibat kurdukları kişilerle pazarlık yapmak için Antalya'ya gelen iki arkadaşın 182 bin doları gasp edildi.

DHA

Bitcoin almaya geldikleri Antalya’da, 182 bin dolarları gasp edildi. İstanbul’dan sanal para ‘Bitcoin’ almak için Antalya’ya pazarlığa gelen Y.D. ve A.K., yanlarında getirdikleri 182 bin doların silahlı 3 kişi tarafından gasp edildiğini öne sürerek polise şikâyette bulundu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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3 KİŞİ İLE PAZARLIK YAPILDI

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2405 Sokak’ta meydana geldi. İstanbul’da oturan Y.D. ve A.K., Antalya’da telefonla bağlantı kurdukları kişilerden sanal para ‘Bitcoin’ almak için anlaştı. Güzeloba Mahallesi’ndeki bir işyerine gelen Y.D. ve A.K., iddiaya göre sanal para almak için burada adı açıklanmayan 3 kişi ile pazarlık yaptı. Ancak Y.D. ve A.K.’nin yanlarında getirdiği 182 bin dolar, pazarlığa oturdukları kişiler tarafından tabanca zoruyla gasp edildi.

POLİSİ ARADILAR

Y.D. ve A.K., polisi arayıp yardım istedi. İhbar ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Belirtilen adrese gelen polis, Y.D. ve A.K.’nin ifadesine başvurdu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BITCOIN NEDİR?
Bitcoin dünya çapında bir çeşit kripto para ve dijital ödeme sistemi. Satoshi Nakamato ismini kullanan Avustralyalı iş adamı Craig Wrigh tarafından ortaya çıkarılan Bitcoin 2009 yılında açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldü. Uçtan uca çalışan Bitcoin sisteminde işlemler kullanıcılar arasında aracı olmaksızın direkt olarak yapılıyor. Bu işlemler ağ düğümlerince onaylanıyor ve kayıtlar blok zinciri olarak adlandırılan kamuya açık bir defterde tutuluyor. Merkez havuz ya da tek yönetici ile çalışmayan sistemi Bitcoin'i merkezde olmayan ilk dijital para birimi yapıyor.

 

Son güncelleme: 14:3809.12.2017
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