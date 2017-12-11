Bitcoin’de önemli gelişme

Bitcoin, dün gece ilk kez ABD'de başlayan vadeli işlemlerde yüzde 21 oranında bir sıçrama yaptı ve karşıtlarının balon ve çöküş riski uyarılarına rağmen, taraftarlarının yaygın kullanılan bir kripto para haline geleceği umutlarını destekledi.

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Dün gece başlayan işlemler, merkezi Chicago olan Küresel Piyasalar (CBOE) internet sitesinin kilitlenmesine yol açtı. Borsa, internet sitesinin “geçici olarak kullanıma kapalı kalacağını” duyurdu.

Bir ay vadeli bitcoin kontratı TSİ 0300’de 15,460 dolardan açıldı, kısa süreli bir düşüşten sonra 18,700 dolara yükseldi. TSİ 0930 itibariyle de açılıştan yüzde 17 yükselişteydi ve 2,368 kontrat sayısına ulaşmıştı.

Uzmanlar, Bitcoin’in denetlenemeyen niteliği yüzünden ortaya çıkan risklerin, vadeli işlemlerin başlangıcına gölge düşüreceğini düşünüyorlardı. Bitcoin Cuma günü 10 saat içinde yüzde 20 düşmüştü.

Merkezi Los Angeles’te olan Capital Market Laboratories CEO’su Ophir Gottlieb, “Ortada bir kurum veya kurum büyüklüğünde bir birey olsa bile, herkes önce vadeli işlemler için mekanizmanın çalıştığını görmek isteyecektir” dedi ve ekledi:

“Bence asıl heyecan vadeli piyasa yerine oturunca başlayacak. Bu da birkaç gün alabilir.”

Vadeli işlemler, Bitcoin’in Gemini Borsası’nda dolar üzerinden ihale fiyatına dayalı, nakit bağlamalı kontratlar oluyor.

Gemini Borsası sanal para girişimcileri ve Cameron ve Tyler Winklevoss adlı iki kardeşe ait. Gemini Borsası’nda Bitcoin 16,355 dolar değer buldu.

Piyasa oyuncuları, vadeli kontratların başlamasının, ille de kripto para birimi Bitcoin’in volatilitesini azaltacağı anlamına gelmediğini söylediler.

Hong Kong Bitcoin Derneği Başkanı Leonhard Weese tüm dünyadaki Bitcoin fiyatları arasındaki yüksek farklılıklara dikkat çekerek, “Piyasa ve diğer borsalar arasında arbitraj imkanı yok; bence CBOE Bitcoin’i yatıştıramaz” dedi.

“Devamlı Bitcoin işlemcilerinin erişimi yok, vadeli işlemler piyasasını kullanan işlem masalarının da Bitcoin’e erişimi yok.”

Bitcoin 2008 yılında, adlarının Satoshi Nakamotoa olduğunu söyleyen bir grup tarafından kuruldu ve işlemleri gizli tutmak için kriptolojiyi kullanan ilk dijital para birimi oldu. Bu durumda Bitcoin’in finansal regülasyonu imkansız olmasa da, çok zorlaşıyor.

Merkez bankaları ve eleştirenler, Bitcoin’deki fiyat artışı için uyarılar yapıyor ve yarı-saydam bir piyasanın kara para aklamada kullanılabileceği riskinden söz ediyorlar.