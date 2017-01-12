Bozduran zarar etti

Hem vatandaşın hem de kamunun kaybı büyük

Doların 3 lirayı aştığı dönemde hükümetin başlattığı “dövizi bozdur” kampanyası yüzünden vatandaşın zararı 8 milyarı aştı.

CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, hükümetin hem dolar bozdurmaları için çağrı yaptığı vatandaşları hem de talimatla dolar sattırdığı kamu kurumlarını büyük zarara uğrattığını söyledi.

Tamaylıgil, dolar kurunun 3.05 seviyelerine gelmesiyle birlikte hükümet üyelerinin vatandaşlara dolarlarını satmaları yönünde çağrıya başladığını, kasım ayında doların yeniden tırmanışa geçmesiyle birlikte de kamu kurumlarına dolar satmaları ya da dolarla olan işlemlerinde TL'ye dönmeleri yönünde talimat verdiklerini hatırlattı.

MİLLETÇE ÖDEYECEĞİZ

Çağrıya uyan vatandaşların büyük zarar ettiğini, ancak gönüllü satışla ortaya çıkan zararın kamu maliyesi açısından değerlendirilemeyeceğini belirten Tamaylıgil, SÖZCÜ'ye şöyle konuştu:

“Hükümetten gelen talimatla dolarlarını o günkü kurdan bozdurmak zorunda kalan kamu kurum ve kuruluşları bugün kurun çok daha yükseklere çıkması nedeniyle ciddi ölçüde kur zararına uğradılar. Bu zarar, 2016 yılı bilançolarına yansıyacak ve bu zararı millet olarak hepimiz üstlenmek zorunda kalacağız. Eğer ellerindeki dolarları satan kuruluşların döviz yükümlülükleri, yani döviz borçları varsa, bugün çok daha yüksek kurdan döviz alıp borçlarını kapatmak zorunda kalacaklar. En büyük zarar, döviz borcu olan kurumlarda yaşanan döviz açığı nedeniyle ortaya çıkacak. Sattıklarında dolar kuru örneğin 3.18 TL civarındaysa, bugün 3.85'leri konuşuyoruz. Bu çok büyük zarar demektir.”

KAMU DA TALEBİ AZALTAMADI

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, vatandaşların 26 Temmuz tarihi itibarıyla 9 milyar dolarlık dövizini satıp TL'ye döndüğünü açıklamıştı. 26 Temmuz'da dolar kuru 3.04 TL seviyesinde bulunuyordu. Bugün ise dolar kuru 3.85 seviyelerine çıktı. Satışın sadece 9 milyar dolarla sınırlı kaldığı varsayıldığında dahi, o gün dolarlarını satan vatandaşların toplam zararının 7.3 milyar TL civarına ulaştığı hesaplanıyor. 10 milyar dolarlık döviz satışında bu zarar 8 milyar lirayı aşıyor. Başbakan Binali Yıldırım da 8 Kasım'da Ankara'da yapılan TÜSİAD toplantısında kamunun 11 milyar dolarlık döviz satış ve TL'ye dönüş operasyonu yaparak dövize talebi azalttığını açıklamıştı. O tarihte dolar kuru 3.18 seviyesinde bulunuyordu.

Hükümet hepsini açıklamalı

Bihlun Tamaylıgil, dövize ihtiyacı olmadığı halde elinde bulunduran kamu kurumlarının döviz satması ya da dövizli işlemlerini TL'ye çevirmesinin zarar doğurmayacağını, ancak faaliyetinin gereği olarak piyasadan döviz satın almak zorunda kalan kurumların kur artışından dolayı ciddi zarar ettiklerini belirtti. Tamaylıgil, hükümetin talimatı doğrultusunda hangi kurumun ne kadar döviz sattığını, döviz yükümlülüğü olan kurumların listesini ve bu kurumların uğradığı kur zararının toplamını tek tek kamuoyuna açıklaması gerektiğini söyledi.