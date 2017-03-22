Demirören Türkpetrol’ü satın aldı

Milangaz ve Total markalarının sahibi Demirören Türkpetrol'ü de satın aldı.

Milangaz ve Total markalarının sahibi Demirören Türkpetrol'ü de satın aldı.

Demirören Holding, akaryakıt ve enerji sektöründe, Milangaz, MOil ve Total markalarının yanına 4'üncü bir markayı daha ekledi. Gruba yeni katılan bu marka Türkiye akaryakıt piyasasının bugüne kadarki en köklü markalarından biri konumunda.

20 Aralık 2016 tarihinde Demirören Holding, Türkiye'nin yakından tanıdığı Türkpetrol markasını Türk Petrol Vakfı'ndan satın alarak grup portföyüne kattı.

Yapılan sözleşme ile alım – satıma, devir ve teslime konu Türkpetrol, Şapka Şekli, TP, Turkoil gibi 12 farklı markayı içeriyor.

Yapılan işlemle birlikte satın alınan tüm bu markaların hak mülkiyet ve kullanım hakkı sahibi artık Demirören Holding. Bilindiği gibi söz konusu markalar, Türkiye'de 1931 yılından bu yana kullanılmakta olup akaryakıt ve enerji sektöründe ayırt edici ve yüksek itibara sahip.

İLK TÜRKPETROL ÇEKMEKÖY’DE

Demirören Holding, 4'üncü markası ile Türkiye pazarındaki penetrasyonunu daha da artırmayı hedefliyor. İlk Türkpetrol istasyonu çekmeköy'de açılırken, ikincisi de önümüzdeki günlerde açılacak. Demirören Holding'ten “86 yıllık bir deneyime ve bilinirliğe sahip Türkpetrol markasını bünyemize kattığımız için mutluyuz” açıklaması geldi.

Yüzde 100 yerli sermayeli bir aile şirketi olan Demirören Holding, yakın zamanda, yüzde 70'ine sahip olduğu Milan Petrol'ün (MOil) tamamını bünyesine katmıştı.