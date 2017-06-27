Devlet mühendisine bakamıyor

Kamuda 5 yıl içinde işe alınan 3 bin 113 mühendisten bin 522'si devletteki görevini bıraktı.

Kamuda 5 yıl içinde işe alınan 3 bin 113 mühendisin yarısı devleti terk etti. Bin 522 mühendis, devletteki görevini bıraktı. TBMM'ye bu konuda Meclis araştırma önergesi veren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Mühendislerin kamuda iş başı yapıp, belirli deneyim sonrası işten ayrılmaları, yetişme süreci, verim, iş akışının düzenliliği gibi sorunların oluşmasına neden olmaktadır” dedi.

EN ÇOK AYRILMA DSİ’DE

Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda (TTK) 186 mühendisten 52'si ayrıldı. Elektrik Üretim AŞ'deki 550 mühendisten de 86'sı ayrıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) 871 yeni mühendis alırken, eskilerle birlikte 940'ı işten ayrıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde de 782 mühendis göreve başladı, 167'si daha sonra işi bıraktı.

Gürer, araştırma önergesinde şunları belirtti: “Mühendislerin kamu kurumlarından ayrılmalarında farklı etkenlerin varlığından da söz edilebilir. Ayrıca kuruma mühendis alımı, seçiminde uygulanan yöntem ve bu kişilerin deneyim kazanarak işten ayrılmaları da araştırılmaya değerdir. Kurum bilgilerine vakıf ve kurum projelerinde yer alanların farklı özel sektör kuruluşlarına geçmeleri kamunun yaptıklarının doğal rakibi sayılacak kuruluşlara geçmesine vesile olacaktır. Keza yatırımlarda imza atan uygulamaları inceleyen denetleyen kamu görevlilerinin kurumda kalıcılığı sağlanması önemlidir. Nedeni kapsamlı ele alınmalı ve Meclis araştırması ile incelenmelidir.”

BEŞ YILDA YARISI İŞİNİ BIRAKIP GİTTİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MTA, TKİ, TTK, ETİMADEN, EÜAŞ ve DSİ'de son 5 yıl içinde göreve başlayan mühendislerin yarıya yakın bir bölümünün işini bıraktığına dikkat çekti. Ömer Fethi Gürer'in tespitlerine göre, son 5 yılda MTA 214 mühendis işe alırken, 201'i ayrıldı. Eti Maden, 266 mühendis aldı, 49'u ise ayrıldı. TKİ'de işe başlayan 244 mühendisten ise, 27'si istifa etti.