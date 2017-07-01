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Diplomatik kriz petrole uğramadı

Arap Yarımadası'ndaki diplomatik kriz söz konusu petrol olunca durdu. Suudi Arabistan ve Katar'da ortak yükleme yapan petrol tankerleri Arap petrolünü dünyaya satmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr
13:011 Temmuz 2017
Ekonomi
Diplomatik kriz petrole uğramadı
Arap Yarımadası'ndaki diplomatik kriz söz konusu petrol olunca durdu. Suudi Arabistan ve Katar'da ortak yükleme yapan petrol tankerleri Arap petrolünü dünyaya satmaya devam ediyor.

5 Haziran 2017 tarihinden itibaren Katar ile Arap Yarımadası’ndaki diğer devletler arasında siyasi tansiyon oldukça yükseldi. Aralarında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de olduğu 7 devlet ilk etapta Katar ile olan diplomatik ilişkilerini sonlandırdılar.

Bloomberg’ün haberine göre Basra Körfezi’nde tansiyon yükselirken Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar’ın söz konusu petrol olduğunda işbirliklerinin devam ettiği ortaya çıkıyor.

Kuvyet'te yükleme yapan petrol tankerleri Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de yükleme yaparak Hürmüz Boğazı'nı terk ediyor. HARİTA: Sozcu.com.tr

Kuvyet’te yükleme yapan bazı petrol tankerleri Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de yükleme yaparak Hürmüz Boğazı’nı terk ediyor. HARİTA: Sozcu.com.tr

Bloomberg’de yer alan bir habere göre krizin patlak verdiği 5 Haziran 2017’den 25 gün önce ve sonrasında Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt limanlarından yapılan petrol yüklemelerinde bir değişiklik gözlenmiyor. Bazı gemiler üç ülkenin de limanlarına ayrı ayrı uğrayıp varil yüklemesi yapıyorlar.

PETROLÜN FİYATI YÜZDE 3.4 DÜŞTÜ

Apollo Dream, DHT Redwood ve Maran Carina isimli gemiler son 25 günde Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden aldıkları petrolü Basra Körfezi’nden çıkararak dünyanın çeşitli bölgelerine satmaya devam ediyor. 5 Haziran’dan bu yana sekiz farklı tanker Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden yükleme yapıp petrol aldılar.

Ortadoğu’da yükselen kriz petrol fiyatlarını da etkilemedi desek doğru olur. Brent petrolün varili dün 5 Haziran’a göre yüzde 3.4 kayıpla 47 dolardan işlem görüyor.

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Son güncelleme: 13:0601.07.2017
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