Diyanet çark etti TL’den vazgeçti

Erdoğan’ın çağrısının ardından hac ve umre işlemlerinde dolar yerine TL’yedönen Diyanet, bu kararından da çark ederek Suudi Arabistan Riyali’ne geçti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ve umre fiyatlaması kararında yeniden değişikliğe gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile başlatılan ‘Dolar bozdurma' kampanyasının ardından hac ve umre işlemlerini dolar yerine Türk Lirası'na endeksleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kararından da döndü ve Suudi Arabistan Riyali'ne geçti.

5 Aralık 2016'da işlem ücretlerini dolardan Türk Lirası'na çeviren Diyanet İşleri Başkanlığı, Aralık 2017'den itibaren umre işlemlerinin Suudi Arabistan Riyali ile yapılmasına karar verdi. 2017-2018 yılı umre turları için Türk Lirası olarak belirlenen ücretin, bankalar tarafından Suudi Arabistan Riyali'ne çevrileceği açıklandı. 1 Suudi Arabistan Riyali'nin alış fiyatı 2 Aralık itibariyle 1.0410 TL, satış fiyatı ise 1.0462 TL olarak belirlendi.

BANKALARA TALİMAT GİTTİ

Türk Lirası'ndaki değer kaybının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı yeni bir arayışa girdi ve bu yıl ücretleri Suudi Riyali üzerinden alacağını açıkladı. Diyanet'ten yapılan duyuruda, Hac ve Umre Komisyonu'nun 1 Aralık 2017 tarihli kararıyla, umre yolcularına verilecek hizmetler karşılığı alınacak ücretin, artık Türk Lirası değil, Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilmesine karar verildiği belirtildi. Konu ile ilgili yetkili bankalara talimat verildi. Diyanet, ‘'2017- 2018 yılı umre turları için belirlenen ve broşürlerde Türk Lirası olarak yer alan ücret miktarı aynı olmak kaydıyla aralık ayından itibaren Suudi Arabistan Riyali olarak tahsil edilecek. Umre yolcularının ellerinde bulundurdukları Türk Lirası ilgili bankalar tarafından Suudi Arabistan Riyali'ne çevrilerek tahsilat yapılacaktır. Umreye gitmek üzere kayıt yaptırıp çeşitli sebeplerden dolayı umreye gitmekten vazgeçenlerden vize ücreti olarak 185 SAR, malzeme alanlardan ise 70 SAR kesinti yapılacaktır. Türk Lirası'ndan, Suudi Arabistan Riyali'ne geçiş ile ilgili kamuoyu ve ilçe müftülüklerimizin bilgilendirmesi, il müftülükleri tarafından yapılacaktır” denildi.