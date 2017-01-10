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Dolar ne kadar oldu?

Dün kırılan rekorların takip edilmesinde zorlanılan dolar ve euro sırasıyla sabahın ilk saatlerinde de güne 3.70 ve 3.90 TL seviyelerinin üzerinde başladı. Euro 3.96'yı aşarak tarihi rekorunu kırdı.
Sozcu.com.tr
08:1210 Ocak 2017
Ekonomi
Dolar ne kadar oldu?
Dün kırılan rekorların takip edilmesinde zorlanılan dolar ve euro sırasıyla sabahın ilk saatlerinde de güne 3.70 ve 3.90 TL seviyelerinin üzerinde başladı. Euro 3.96'yı aşarak tarihi rekorunu kırdı.
10 OCAK
08:47
10 OCAK
08:47
DOLAR VE EURODA SON DURUM
Dolar/TL'nin dün 3.74'ü de geçerek art arda rekorlar kırmasının ardından sabah saat 08:47'de dolar 3.7234/3.7251 TL seviyelerinden işlem görüyor. Aynı saatte euro/TL ise 3.9483/3.9515 seviyelerinde. Kapalıçarşı'da gram altın 141 TL, çeyrek altın 233 TL, yarım altın 466 TL, tam altın ise 923 TL'den alıcısını bulacak.
10 OCAK
09:22
10 OCAK
09:22
EURO REKOR KIRDI
Dün 3.95'i aşarak rekor kıran euro/TL saat 09:22'de 3.96'yı da aşarak tarihi zirvesini gördü. Euro şu anda 3.9620/3.9644 seviyelerinde.
10 OCAK
10:30
10 OCAK
10:30
EURO BİR REKOR DAHA KIRDI
Euro 3.97 TL'yi aşarak 3.9722'ye kadar yükseldi

FED’DEN EKONOMİ TOPARLANDI MESAJI

Reuters’ın bildirdiği habere göre; Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart, ekonomik krizden toparlanmanın geniş ölçüde gerçekleştiğini ve yetkililerin artık daha uzun vadeli meseleler olan üretiminin nasıl artırılacağı gibi konulara konsantre olması gerektiğini belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart

Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart

Ekonominin bir “geçiş” sürecine girdiğini hissettiğini söyleyen Lockhart, ekonominin krizden çoğunlukla toparlandığını ve yatırım, üretimin artırılması ve nüfustaki yaşlanmanın etkisinin azaltılmasına dair yeni politikalara ihtiyacı olduğunu düşündüğünü belirtti.

Şubat ayında emekli olacak olan Lockhart, bunun öncesinde yaptığı son konuşmalardan birinde dün, merkez bankasının yıllar boyunca ana oyuncu olmasının ardından bu tür konularının nasıl yapılacağının görevi devralacak olan Donald Trump hükümetin düştüğünü söyledi.

Lockhart, “Ekonomimiz gelecek için nasıl pozisyonlanmış? Önemli olan soru bu. Ekonomi bugün ılımlı bir büyüme ve istikrarlı bir şekilde iyileşen şartlara göre konumlanmış. Ekonominin kalıcı bir şekilde yüksek büyümeye dair pozisyonlandığı konusunda netlik daha az” dedi.

BAKAN PARLAMENTO MUHABİRLERİ DERNEĞİNİ ZİYARET EDECEK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci saat 14:15’te, TBMM’de Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret edecek. Tüfenkci’nin burada sicil affının detaylarıyla ilgili açıklamada bulunması bekleniyor.

Son güncelleme: 09:3110.01.2017
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