Dolarda son durum

Dün 3.60'ı aşarak rekor kıran dolar sabah saatlerinde 3.58-3.59 TL bandında işlem görüyor.

İç siyasetteki gelişmeler ve beklenenden yüksek çıkan enflasyon rakamları ile dün 3.60’ı aşarak rekor kıran dolar/TL sabah saat 07:48’de 3.5862/3.5877 seviyelerinden işlem görüyor.

Euro/TL aynı saatlerde 3.7313/37344 TL’den işlem görmekte. Kapalıçarşı’da gram altın 133 TL, çeyrek altın 219 TL, yarım altın 438 TL, tam altın ise 868 TL’den alıcısını bulacak.

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EKONOMİ GÜNDEMİNDE BUGÜN NELER VAR?

Ekonomi gündeminde ise bugün sabah saat 10:00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ekonomi muhabirleriyle bir araya gelerek 2016 yılını değerlendirecek.

Saat 12:00’da Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, üretimi tamamlanan 19’uncu T-129 ATAK Helikopteri’nin birliğine uğurlanması törenine katılacak.

Başbakan Binali Yıldırım ise bugün saat 13:30’da TESK ve TESKOMB heyeti ile Çankaya Köşkü’nde bir araya gelerek esnafın sorunlarını dinleyecek.