Doluluk turizmciyi fiyat turisti güldürdü

Tatilin 4 gün ile sınırlı olmasına rağmen 1.500 TL’lik fiyatlarla tesisler tam doldu

Uzun süre 9 güne çıkarılması için uğraşılan ve bu hafta sonu başlayacak olan Ramazan Bayramı, hem turizmcinin hem de tatilcinin yüzünü güldürdü. Kıyılardaki doluluk bayram döneminde yüzde 100'e ulaşırken, bu yıl kültür turlarında da bir hızlanma söz konusu. Akraba ziyaretleriyle birlikte Türkiye'nin tamamında bir hareketlilik yaşanırken, turizm şirketleri doluluktan, tatilci ise 1.500 TL'lik tatil fiyatından memnun.

Kısa tatil süresine rağmen, turizmde beklenen çıkışın yakalandığını anlatan Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, bu trendin yaz sezonunun tamamına yayılacağını söyledi.

İZİNLERLE SÜRE ARTIRILDI

Tesislerin büyük bir bölümünün dolduğunu aktaran Ayık, talebin ise hem yerli hem de yabancı turistten geldiğini söyledi. Ayık, “Kıyı bölgelerinde doluluk yüzde 100'leri bulur. Bunun yanında eş dost akraba ziyareti şeklinde de bir hareketlilik yaşanacak. İnsanlar hafta içinde kalan diğer günleri de alarak bayram tatilini 9 güne çıkardılar” dedi.

Türkiye'nin geniş portföyü ile turizm alanında her kategoride tesise sahip olduğunu aktaran Ayık, Antalya Bölgesi'nin avantajlı olduğunu ancak diğer bölgelerde de hızlı büyümeler beklediklerini dile getirdi. Ayık şöyle devam etti: “Burada sektöre eş dost akraba ziyaretlerini de düşünerek bir bütün olarak bakmak lazım. Örneğin Trabzon'a gidiyor ama bir gün yaylaya çıkıyor. Adana'ya giden Mersin'e de uğruyor. Aynı şey Ege Bölgesi için de geçerli.”

BAYRAMA EK SEFER

Bu arada, bayram nedeniyle artan yolcu trafiğine paralel hem hava yolu hem de otobüs firmaları ek seferler koydu. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, tatil dolayısıyla yola çıkacak yolcuları, korsan otobüslerle seyahat etmemeleri konusunda uyararak, “Bayramdan önce otogardan günde 2 bin otobüs çıkış yapacak. Bugün 2 bin 200, yarından itibarenden de 2 bin 500'ün üzerinde otobüs otogardan çıkış yapacak. Bayram yaklaştığı için ek seferler de yapılacak'' diye konuştu.

Son dakika satışı etkili

Pronto Tur Başkanı Ali Onaran, referandumun sonuçlanması ile turizmde belirsizliğin ortadan kalktığını ve satışların hızlanmaya başladığını aktardı. Bu dönemde bayram satışlarının biraz daha son dakikaya kaldığını anlatan Onaran, “Hem yurtiçinde hem Antalya'daki tüm oteller doldu.

Tüm kapasitemizi sattık” dedi.

Bu yıl da turistin 4 ve 8 gece seçenekleri ile tatilden vazgeçmediğini anlatan Onaran şöyle devam etti: “En büyük satışlar tam bayramın üstüne oturan tarihler için oldu. Bu tatilde Balkanlar, İspanya ve İtalya en önde satılan yerler. Geçen yıl 9 günlük tatil kadar kültür turu sattık bu Ramazan Bayramı için. 4 günlük yurtiçi tatil fiyatı ortalama 1.200- 1.500 TL arasında. Yurtdışı da oldukça cazip. 1.200 TL'ye 4 günlük yurtdışında da tatil yapılabiliyor.”