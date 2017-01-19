Dünyanın orta direği sallanıyor

İsviçre’nin Davos kasabasındaki zirveye katılan 3 bin civarındaki seçkin lider, patron ve ekonomi uzmanlarını taşıyan jet uçaklar, İsviçre Hava Kuvvetleri’nin hava üssünde bekliyor. Birçok seçkin CEO ve siyasetçi zirvenin sonunda bu uçaklarla ABD’de Donald Trump’ın yemin törenine yetişmeye çalışacak.

İsviçre’nin Davos kasabasındaki zirveye katılan 3 bin civarındaki seçkin lider, patron ve ekonomi uzmanlarını taşıyan jet uçaklar, İsviçre Hava Kuvvetleri’nin hava üssünde bekliyor. Birçok seçkin CEO ve siyasetçi zirvenin sonunda bu uçaklarla ABD’de Donald Trump’ın yemin törenine yetişmeye çalışacak.

IMF Başkanı Lagarde, artan eşitsizlik nedeniyle ‘orta sınıf krizinin' geldiğini 3 yıl önce Davos'ta dile getirdiğini ama IMF ekonomistlerinin bile kendisini ciddiye almadığını söyledi.

İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu'nun ikinci gününe damgasını, “Orta sınıf krizi nasıl çözülür” sorusu vurdu. Bu soruya yanıt aranan oturumda konuşan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, dünya genelinde orta sınıftaki kişi sayısının oranının 10 yılda yüzde 7'den yüzde 13'e çıktığını, ancak en büyük ekonomi olan ABD'de yüzde 60'lardan yüzde 50'lere gerilediğini ve zengin-fakir uçurumunun arttığını belirtti.

Lagarde, 3 yıl önceki Davos Zirvesi'nde artan eşitsizliğe karşı yaptığı uyarılara kendi kuruluşu içindeki ekonomistlerin bile kulak asmadığını belirterek, küreselleşme karşıtlığının ABD'deki başkanlık seçiminde Donald Trump'ın zaferine, İngiltere'deki referandumda Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) kararı alınmasına yol açmasının şaşırtıcı olmadığını ima etti. Lagarde, 2013'te aynı yerde şu sözleri sarf etmişti: “Kesinlikle emin olabilirsiniz ki uluslar; kendi sınırları arkasına saklanma, korumacılığa yönelme, çıkar gruplarını dinleme gibi doğal eğilimlerine geri dönecektir. Ulusal önceliklerini bir yana bırakmayı unutacaklardır.”

Yardım kuruluşu Oxfam'ın, en zengin 8 kişinin dünyanın en yoksul yüzde 50'si kadar servete sahip olduğu tespitini hatırlatan Lagarde, buna rağmen küreselleşme ve gelişmeye sırt dönmenin yanlış olacağını söyledi.

‘SİHİRLİ DEĞNEK YOK'

ABD'de Bill Clinton döneminde Hazine Bakanlığı, Barack Obama döneminde ise Ekonomi Başdanışmanlığı yapan Harvard Üniversitesi'nden Prof. Larry Summers ise gelişmiş ülkelerdeki “merkez halkların”, hükümetlerin kendilerinin yerine gelişmekte olan ülkeleri, göçmenleri ve daha önceleri baskıya uğrayan azınlık gruplarını önemsediği duygusuna kapıldığını belirterek şöyle dedi: “İşitilmediklerini hissediyorlar ve bunu Brexit oylamasında, İtalya'daki referandumda ve ABD'deki seçimde ifade ettiler.”

Oturumun kapanış konuşmasını yapan İtalya Maliye Bakanı Pier Carlo Padoan ise orta direği yeniden kazanmak için önerilerini sıraladı. Padoan, “Popülistleri ciddiye almalıyız, onları ‘kötü kişiler' olarak resmetmemeliyiz. Onlar, kaygıları olan iyi kişiler” dedi.

10 büyük riskin çoğu bizde var

Dünya Ekonomik Forumu'nun 750 uzmanın görüşüne başvurarak belirlediği en büyük ekonomik-sosyal risk başlıklarından birçoğu, Türkiye'nin başından savamadığı belaları işaret ediyor. Ayrıca, finansal krizin patlak verdiği 2008-2010 döneminde ekonomiyle ilgili risklerin ön planda olmasına karşın, son 2 yıldır kitlesel zorunlu göç ve terörizm gibi başlıkların üst sıralara çıkması dikkat çekti. Uzmanlar, başlıca 10 riski kitle imha silahları, şiddetli hava olayları, su krizi, doğal afetler, iklim değişikliğine uyum sağlayamama, büyük ölçekli göç hareketleri, gıda krizi, terör saldırıları, devletler arası çatışma ile işsizlik olarak sıraladı.

Davos'ta Trump'ın hayaleti dolaşıyor

DÜNYA Ekonomik Zirvesi'nin kulislerinde konuşulan başlıca konuyu şüphesiz, müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'ın nasıl bir çizgi izleyeceği oluşturuyor. Oturumları takip eden gazeteciler, gündüz Trump'ın “küreselleşme ve ekonomik düzeni” sarsmasından duyduğu endişeyi dile getiren pek çok CEO ve siyasetçinin, kokteyllerde cuma günü Washington'da yapılacak yemin törenine nasıl yetişeceklerinin hesabını yaptıklarını aktarıyor. Trump'ın elçisi Anthony Scaramucci, zirvede Batılı liderlerin rolünü çalarak “yıldız” olan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in “Ticaret savaşlarının kazananı olmaz” sözüne karşılık olarak, “Eğer gümrük vergileri konusunda atacağımız adımlara karşılık vermeye kalkarlarsa, onlara maliyeti çok daha fazla olur” dedi.