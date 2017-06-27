E-ticaret sektörü yavaşlama sinyali veriyor

Online satışlar 4 yılda ikiye katlanırken, büyüme hızına ayak uyduramayanlar havlu attı. Tüketicilerin artan kalite talebi e-ticaret sitelerinde oyunun kurallarını değiştiriyor.

Perakende başta olmak üzere tüm sektörlerin son 5 yıldır ana gündem maddesi 30.8 milyar TL'lik büyüklüğe ulaşan ‘e-ticaret'. Bu alanda Türkiye geçen yıl yüzde 24'lük büyümeye imza atarken, sektör oyuncuları yavaşlama sinyali veren bu oranın yüzde 50 olması gerektiğinde hemfikir. Özellikle büyük kâr sıkıntıları içindeki şirketlerin çıkış yollarını aradığı e-ticarette cep telefonu ve tabletlerin ağırlık merkezini oluşturmaya başlaması ile oyunun kurallarının yeniden yazılmaya başlandığına dikkat çeken sektör temsilcileri, yeni dönemde sektörün geleceğini belirleyecek olan trendleri, KOBİ, tasarım ve hızlı dijitalleşme olarak belirledi.

BÜYÜMENİN ANAHTARI KOBİLERDE

Türkiye'deki online satışlar son 4 yılda ikiye katlanırken, bu büyüme hızına ayak uyduramayan pek çok platform da havlu attı. Bunlar arasında yabancı fonların da büyük yatırımlar yaptığı Markafoni, Limango gibi bir dönem pazara yön veren platformlar da var. Bu alışveriş siteleri toplam e-ticaret içinde 17.5 milyar TL'ye ulaşan perakende satışlarının da ana taşıyıcısı konumundaydı. Tüm dünyada bu özel alışveriş konseptlerinde zorluklar çekildiğini ve artık sektörde oyunun kurallarının yeniden yazılmaya başladığını anlatan GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, bu sektörün Türkiye'deki cazibesinin devam edeceğini söyledi.

Öget Kantarcı, birkaç yıl öncesinde olduğu gibi artık insanların eski sezonlara ait ürünlere ucuz diye ciddi bir rağbet göstermediğine dikkat çekerek, “Kalite beklentisi de arttı. Tüketici için ilk alışverişte fiyat, ikinci alışverişten sonra ise sağladığı rahatlık ve kolaylık internetten alışverişin gerekçesi olarak öne çıkıyor. Değişen koşullara ayak uydurabilen, bu beklentileri fark edip ona göre konumlanabilen şirketlerle e-ticaret büyümesini tam gaz sürdürecektir” dedi.

KÖPRÜDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ

Diğer taraftan organize olmayan kanallarla birlikte 663 milyar TL'ye ulaşan perakende sektörü, dijitalleşme konusunda ise köprüden önceki son çıkışta. Euler Hermes'in hazırladığı araştırmada, perakende sektörünün iş modellerini yeniden düşünmesi gerektiğine dikkat çekildi. Hazır giyim, gıda, teknoloji, AVM'ler gibi pek çok farklı alanı kapsayan perakende sektörünün kâr elde edebilmek için dijitalleşmeye yatırım yapması gerektiğine dikkat çekilen raporda, “Perakendecilikte önemli bir dönem yaşanıyor. Bölgesel ve yerel farklılıklar önemli ölçüde etkileyici olsa da, önümüzdeki 5 yıl içerisinde müşteriyi doğru analiz ederek, bu dinamizmi hayata geçirebilen ve dijitalleşen perakendeciler başarılı olabilecek… Perakendeciler hızlı bir dijital dönüşüm sürecine girerlerse, bugün sektörün en önemli sorunlarından biri olan kârlılık konusunda avantaj sağlayacak” uyarısı yapıldı.

2019 YILINDA SEKTÖR İKİYE KATLANACAK

Değişen tüketici beklentisi ile davranışlarını iyi okumak gerektiğini söyleyen GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, “Online perakendenin 2019'da ikiye katlanarak 35 milyar TL'lik büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz. Bir yandan da oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bir dönemdeyiz. Dünya standartlarında bir penetrasyona sahip olmamız için klasik perakendecilerin de sisteme hızlı bir şekilde dahil olması gerektiğini düşünüyoruz. 2012 yılında Türkiye'de yüzde 1.7 olan e-ticaretin toplam perakendedeki payı 2016'da yüzde 3.5'e yükseldi. Bu oranın dünya ortalaması yüzde 8.5. Türkiye'deki büyümenin en önemli kriteri KOBİ'ler” dedi.