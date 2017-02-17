‘Emekliler promosyonda üç yıl sonunda 354 TL zarar edecek’

Emekliler önümüzdeki ay promosyon ödemelerini almaya başlayacak. Sozcu.com.tr olarak promosyon ödemesinin detaylarını araştırdık. Bankalar promosyon almak isteyen emeklilerin iki tane otomatik ödeme talimatı vermesini ve kredili mevduat hesabı açmasını şart koşuyor. İşçi, Memur, BAĞ-KUR Emeklileri Derneği Başkanı Hamdi Öz promosyon ödemelerinden üç yıl sonunda emeklinin 354 TL zarar edeceğini belirtiyor.

Emekliler önümüzdeki ay promosyon ödemelerini almaya başlayacak. Sozcu.com.tr olarak promosyon ödemesinin detaylarını araştırdık. Bankalar promosyon almak isteyen emeklilerin iki tane otomatik ödeme talimatı vermesini ve kredili mevduat hesabı açmasını şart koşuyor. İşçi, Memur, BAĞ-KUR Emeklileri Derneği Başkanı Hamdi Öz promosyon ödemelerinden üç yıl sonunda emeklinin 354 TL zarar edeceğini belirtiyor.

Emekliye Banka Promosyonu ödemeleri önümüzdeki aydan itibaren başlıyor. Kamu bankalarından başka 18 özel banka da emeklilere banka promosyonu ödemesi için SGK ile anlaşma imzaladı. Buna göre bankalar emeklilere maaşlarına göre 3 yıllık için bir defaya mahsus 300 ila 450 lira arasında ödeme yapacak. Emekliler ortalama 375 TL promosyon alacaklar.

Ziraat Bankası yetkilileri, emeklinin promosyonu alması için öncelikle hesabının bulunduğu şubeye gidip sözleşme imzalaması gerektiğini belirtti. Ardından emeklinin kredi kartı alması veya hesabını kredili mevduat hesabına (KMH) çevirmesi ya da bireysel emekliliğe başvurması gerekiyor. Bunların yanında da 2 fatura için otomatik ödeme talimatı verilmesi gerektiğini söyledi.

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AYLIK MASRAF 20 LİRA 25 KURUŞ

İşçi, Memur, BAĞ-KUR Emeklileri Derneği (İMBED) Genel Başkanı Hamdi Öz, promosyon uygulamasını sozcu.com.tr’ye yorumladı. Öz açıklamasında “Yanlış olduğunu Başbakan’a ve Çalışma Bakanı’na bildirdik. Açıklamalarda dağ fare doğurdu dedik. Bu emekliye eziyet. Zaten her emeklinin bankada kartı var. Ayrıca bir kart alırsa kart faizi var aidatı var. Talimatla kesilecek faturaların da komisyonu var. Tüm emeklilerin 36 ay için alacağı promosyonun ortalaması 375 lira olacak. Yaptığımız bir hesapla, 36 aya bölerseniz emekli ayda 10 lira 41 kuruş alacak. Ancak kart faizi ve fatura komisyonu ile emeklinin cebinden ayda 20 lira 25 kuruş çıkacak” diye konuştu.

354 TL ZARAR VAR

Öz’ün bildirdiği hesaba göre emekliler 3 yıl için bankadan ortalama 375 TL alacaklar. Emeklinin ayda alacağı para ise 10 lira 41 kuruş oluyor. Fakat KMH hesabı açtıran ve en az iki faturası için otomatik ödeme talimatı veren emeklinin aylık masrafı 20 lira 25 kuruş olacak. Yani banka 3 yıl için emeklilere ortalama 375 TL verirken zorunlu olarak sunduğu hizmetler sonucunda banka kendisinden 3 yıllığına 729 TL alacak. ‘Promosyon müjdesi’ için emeklinin cebinden üç yıl için 354 TL çıkacak.

‘EMEKLİLER İSTEMEDİĞİNİ SÖYLÜYOR’

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada kendisinin de bir emekli olduğunu belirterek promosyon konusunda kafaların karışık olduğunu ve çok sayıda soru aldıklarını syöledi. Ağaoğlu, “Emeklinin kafasını karıştırdılar. Emekli bu promosyonla zararlı çıkıyor. Emekliler bu promosyonu almayacaklar. Zaten istemediklerini de bize belirtiyorlar” ifadesini kullandı. Ağaoğlu, “Milyonlarca emekli için bakanlık ile masaya oturuldu. Dağ fare doğurdu. Banka verdiği paranın yüzde 25-30 fazlasını müşterisinden geri alacak” ifadesini kullandı.

ʻʻ Emekli bu promosyonla zararlı çıkıyor. Emekliler bu promosyonu almayacaklar. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu

‘PROMOSYON VERİLMESİ ÖNEMLİ BİR HADİSEDİR’

Promosyon uygulamasını destekleyen ve sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, “Promosyonun verilmesi önemli bir hadisedir. Biz Türkiye Emekliler Derneği olarak 10 yıldır bunun için uğraşıyoruz. Çalışana verilirken emekliye verilmeme adaletsizliği ortadan kalktı. Birine verirken birine vermemek olmazdı. Ancak biz bu uygulamada emeklinin sıkıntıda olduğunu yetkililere bildirdik. Emekliden bu konuda gelen şikayetleri ilgili makamlara bildirdik. Emeklilerin otomatik ödeme yapmak için para bırakması gerekmesi gerekiyor, emekli ise ben paramı orada bırakamam diyor.” diye konuştu.

HANGİ EMEKLİ NE KADAR PROMOSYON ALACAK?

1,000 TL altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 TL, 1,000-2,000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2,000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara 450 TL ödeme yapılacak.