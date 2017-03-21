Esnafın KREDİ Borcu boyunu aştı

Zor durumdaki küçük işletmeler bankalardan yeni kredi bulma derdine düştü. Borç yükü altında ezilen KOBİ’ler krediyi kredi ile kapatıyor

Ekonomideki durgunluk KOBİ kredilerindeki batıklarda etkisini gösteriyor. Bankaların KOBİ'lere kullandırdığı krediler ocak ayı itibarıyla son bir yılda yüzde 10 artarak 430 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde vadesinde ödenemediği için icra takibine düşen kredi tutarı ise yüzde 37 oranında arttı. KOBİ'lerin batık kredi hacmi ise 22 milyar lirayı aşarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

En fazla kredi 174 milyar TL ile orta büyüklükteki işletmelere verilirken, bunu 142 milyar TL ile küçük işletmeler izledi. Mikro işletmelerin kullandığı KOBİ kredisi hacmi ise 112 milyar TL'yi aştı. Batık kredilerde ise mikro işletmeler takibe alınan 7 milyar 825 milyar liralık kredi tutarı ile başı çekti. Orta büyüklükteki işletmelerin batık tutarı 7 milyar 363 milyon TL olurken, Küçük işletmelerin ise 6 milyar 831 milyon TL oldu.

KREDİ BORCU 430 MİLYARI BULDU

Son beş yılda KOBİ kredisi kullanan işletme sayısı 1.5 milyondan, 3 milyona ulaşırken, icra takibine düşen KOBİ sayısı da 147 bin arttı. Ocak ayı itibarıyla kullandığı KOBİ kredisini ödeyemediği için icra takibine alınan işletme sayısı 314 bin 739 oldu. 2012'nin Ocak ayında 162 milyar TL hacmi olan KOBİ kredileri yüzde 165 büyüme ile 430 milyar TL seviyesine yükseldi. Aynı dönemde icraya düşen kredi miktarında da sıçrama oldu ve 5 milyar 260 milyon TL olan batık KOBİ kredisi hacmi yüzde 318 artışla 22 milyar liraya dayandı.

İSTİHDAMA DA YANSIYOR

Derinleşen mali kriz istihdam rakamlarına da yansıyor. TEPAV'ın hazırladığı istihdam raporuna göre Kasım 2015 ile Kasım 2016 arasında KOBİ'ler istihdamda büyük kayıp verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Kasım 2016 verilerine göre KOBİ'lerde çalışan sigortalı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 156 bin kişi azaldı.

Söz konusu dönemde KOBİ'lerde ücretli sayısı en fazla azalan sektör 45 bin kişi ile bina ve çevre düzenleme faaliyetlerinde yaşandı. Bu sektörü, 24 bin kişilik kayıpla kara ve boru hattı taşımacılığı, 20 bin kişi azalışla ormancılık ve tomrukçuluk, 19 bin azalışla konaklama ve 17 bin azalışla bina inşaatı sektörleri takip etti. KOBİ'lerde sigortalı ücretli sayısı en fazla azalan şehir 66 bin kişi ile İstanbul oldu. İstanbul'u 28 bin kişi ile Antalya, 18 bin kişi ile Ankara, 6 bin kişilik kayıpla Zonguldak ve 5 bin kişilik azalışla Gaziantep takip etti.