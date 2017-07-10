Esnafın kredisi patladı

Türkiye’de, bu yılın 5 aylık döneminde 15 sektör için kullandırılan nakdi kredi miktarı 130 milyar lira artarak 1.4 trilyon liraya yaklaştı. Bankalara olan borcunu en fazla artıran sektör ise toptan ve perakende oldu.

Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kredi musluğunu sonuna kadar açan bankacılık sektörünün 15 farklı sektöre kullandırdığı nakdi kredi hacmi beş ayda tam 130 milyar lira artarak 1.4 trilyon liraya ulaştı. Sektörler bazında en fazla kredi artışı, pastadan yüzde 21 pay alan toptan ve perakende ticarette yaşandı. Beş aylık net kredi büyümesi 48.9 milyar lira olan sektörün toplam kredi hacmi yüzde 19 artışla 300 milyar 523 milyon liraya ulaştı. Sektörün batık kredileri de beş ayda 1.2 milyar lira büyüme kaydederek 12 milyar liraya dayandı.

İMALATÇIYA 30.1 MİLYAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ‘Sektörel Kredi Dağılımı'nı ortaya koyan mayıs verileri yayınlandı. Yılın henüz beş ayında ciddi bir kredi büyümesi gerçekleştiren bankaların 15 farklı sektöre kullandırdığı kredi hacminde yüzde 10 büyüme meydana geldi.

Bu sektörlere kullandırılan kredi miktarını geçtiğimiz yıl mayıs ayı ile karşılaştırdığımızda ise artış hızının yüzde 34'e ulaştığı görülüyor. Bankalar 15 farklı sektöre kullandırdığı toplam nakdi kredi hacminden yüzde 24 pay alan imalatçı sektörleri de yılın ilk beş ayında çok hızlı fonladı. İmalatçı sektörlerin kredi hacmi beş ayda yüzde 10 oranında net 30 milyar 166 milyon lira artışla 345 milyar 722 milyon liraya çıktı.

İmalatçı sektörlerin takipteki kredi miktarı ise beş ayda yüzde 10 artarak 12.5 milyar liraya yükseldi. İmalatçılar içerisinde bankaların oransal olarak en hızlı fonlandığı sektör ise yüzde 18.07 ile kağıt hammaddesi ve kağıt ürünleri sanayisi oldu. Sektörün kredi hacmi 9.8 milyar liraya ulaştı. Miktarsal artışta ise net 6.4 milyar lira ile tekstil sektörü öne çıktı. Tekstil sanayiinin kredi hacmi yıl sonuna göre yüzde 11.7 artışla 61 milyar lirayı aştı. Sektörün takipteki kredileri ise 2.2 milyar lira oldu.

İNŞAATTAKİ BATIK 6 MİLYAR

Öte yandan balıkçılık sektörünün kredi hacmindeki hızlı artış da dikkat çekti. Bankaların bu sektöre kullandırdığı kredi hacmi beş ayda yüzde 19 artarak 1.7 milyar liraya, batık kredileri ise yüzde 10 artışla 37.3 milyon liraya ulaştı. Tarımdan hizmet sektörüne, imalatçılardan turizme kadar 15 farklı sektörün batık kredi hacmi ise beş ayda net 4 milyar lira artarak (yüzde 11) 40 milyar liraya ulaştı. Bunun 12.5 milyarını imalat sektörlerinden alacaklar oluştururken, 11.8 milyar lirasını ise toptan ve perakende sektörlerinden alacaklar oluşturdu.

İnşaattan 5.9 milyar lira, tarımdan 2.1 milyar lira, taşımacılık, haberleşme ve depolama sektörlerinde 1.9 milyar lira alacak takipte. Batık kredilerde en hızlı artış ise yüzde 29 ile turizm sektöründe meydana geldi.

Tüketicide 18.8 milyar alacak takibi var

BDDK'nın mayıs ayı verilerine göre, toplam tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları hacmi 447 milyar 367 milyon liraya ulaştı. Bunun 178 milyar 400 milyon lirasını konut, 178 milyar lirasını ihtiyaç, 6.5 milyar lirasını ise taşıt kredileri oluşturdu. Bireysel kredi kartları hacmi ise beş ayda 84 milyar 149 milyon liraya ulaştı. Bankaların, tüketici kredisi ve kredi kartlarından 18.8 milyar lira alacağı takibe düştü. İhtiyaç kredilerindeki batık kredi miktarı 10.5 milyar lira, konutta 860 milyon lira, taşıtta ise 219 milyon lira oldu.