Fitch Çin’in kredi notunu değiştirmedi

Fitch Çin'in kredi notunu A+'da tuttu, görünümünü durağan olarak belirledi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Çin’in kredi notunu A+’da tutarken görünümünü de durağan olarak belirledi. Fitch, değerlendirmesine temel olarak Çin’in dış finansman yapısı ve makro-ekonomik performansının güçlü olmasını gösterdi.

İLGİLİ HABER Fitch İzmir'in kredi notunu artırdı

Reuters’in anketine katılan 55 ekonomist, Çin’in ekonomik büyümesinin bu yıl yüzde 6.6’ya ulaşarak hükümetin yüzde 6.5 olan beklentisini aşacağını tahmin ediyorlar.

İLGİLİ HABER Fitch Japonya'nın not görünümünü yükseltti

Fitch raporunda, finans sektörü dışındaki büyük ve giderek de yükselen borç düzeyleri ve bunun yanı sıra, finans sisteminde yer alan ve Fitch tarafından derecelendirilen bankaların tek başlarına sahip oldukları kredi kalitesinin düşük olmasının Çin’in ülke notu için en ciddi riskler olarak görüldüğü belirtildi.

İLGİLİ HABER Fitch'den sigorta sektörüne kötü haber

Moody’s, Mayıs ayında yaptığı değerlendirmede, dünyanın ikinci büyük ekonomisinde büyümenin giderek yavaşlaması ve borç birikiminin giderek artması nedeniyle gelecek yıllarda ekonomide zayıflama beklediğini açıklamıştı.

REUTERS